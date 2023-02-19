Сунесс назвал единственного английского игрока мирового уровня

Экс-тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс высоко отозвался о нападающем «Тоттенхэма» Харри Кейне.
Он умеет забивать голы любого вида, но при этом он разносторонний исполнитель. Он может отдавать шикарные передачи. Умеет закрутить мяч в сетку, вколотить его, вовремя подставить ногу. Он просто великолепный футболист.
Это единственный английский игрок мирового класса, я считаю.
Кейн игрок мирового уровня, который в свои 30 лет не знает, что такое победа и завоевание трофеев.
Кейн игрок мирового уровня, который в свои 30 лет не знает, что такое победа и завоевание трофеев.