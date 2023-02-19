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Сунесс назвал единственного английского игрока мирового уровня

вчера, 23:27

Экс-тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс высоко отозвался о нападающем «Тоттенхэма» Харри Кейне.

Он умеет забивать голы любого вида, но при этом он разносторонний исполнитель. Он может отдавать шикарные передачи. Умеет закрутить мяч в сетку, вколотить его, вовремя подставить ногу. Он просто великолепный футболист.

Это единственный английский игрок мирового класса, я считаю.

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протон
протон
сегодня в 00:16
Если суперзвезда = стабильность на протяжении большого количества сезонов, то Кейн в Англии такой один, разве что Стерлинг еще с натяжкой. У Кейна под 30 голевых действий в среднем за сезон в последние 9-10 лет, даже в "плохом" прошлом году был суперполезен(хоть и начиная с 10 тура примерно).Среди англичан такой запредельной статы нет ни у кого. Да даже среди всех в мире - много еще достойных страйкеров назовете, если убрать Месси/Роналду/Левандовского? Игроки обороны в тени, разумеется, ну что поделать. Но вратарей своих топовых нет, ну а все защитники-полузащитники, которых перечисляют - молодые, надо смотреть где и как будут играть Фодены, Белингемы лет через 5-7. В текущий момент молодых талантов всегда хватает, очевидно.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:50, ред.
Да ну бред, какой единственный…Рис Джеймс как быстрый пример, один из лучших правых защитников в мире (как минимум в пятерке). Да и других игроков хватает.
Кейн игрок мирового уровня, который в свои 30 лет не знает, что такое победа и завоевание трофеев.
Гость
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