Сунесс назвал единственного английского игрока мирового уровня

Экс-тренер «Ливерпуля» высоко отозвался о нападающем «Тоттенхэма» .

Он умеет забивать голы любого вида, но при этом он разносторонний исполнитель. Он может отдавать шикарные передачи. Умеет закрутить мяч в сетку, вколотить его, вовремя подставить ногу. Он просто великолепный футболист.

Это единственный английский игрок мирового класса, я считаю.