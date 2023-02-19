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Агбонлахор считает, что Поттер должен покинуть «Челси»

вчера, 22:36

Экс-футболист «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор полагает, что главный тренер «Челси» Грэм Поттер должен оставить свой пост.

За такое послематчевое интервью его нужно уволить. «Мы были вынуждены внести некоторые изменения из-за Лиги чемпионов, пришлось выпустить несколько других футболистов против организованного коллектива». Да о чем он вообще? У них нет тренера! Вы играете против команды, которая находится в замешательстве, которая не способна одержать две победы подряд, на что можно жаловаться?

Пришлось выпустить Мудрика со скамейки запасных, а Фелиша – в стартовом составе, это шутка, да?

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:11
Состав очень серьезный с претензией на топ4 точно, а уж почему Поттер не в состоянии за пару месяцев поставить хотя бы подобие игры, это к нему вопросы.
"Гави выиграл за 2 матча больше единоборств с переходом владения", вот поэтому данного бруска и называют распиаренным, потому что всякую чушь приписывают под предлогом якобы крутости. Много бегать и прыгать в каждый стык не показатель высокого класса и, особенно, игрового интеллекта. Просто больше он ничего не умеет, вот и пытается как-то компенсировать.
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 00:03
Поттер вообще не думает,я не понимаю,что он делает в кломанде. Может мне кто то объяснит,что делает так называемый главный тренер? Если он работает то где результат работы? если он в поиске,то чего? дна АПЛ? ну так запас есть но если так пойдет то и дно найдеться.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:54
Поттер так не думает 😂
В 10 последних матчах лишь 1 победа! Это сильно, это мощно!
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:53
Согласен!
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:52
Шева как и многие другие игроки, которые раскрываются в той команде которая им подходит . Он нашёл свой Милан и это было здорово 👍.
Ironigor
Ironigor ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 23:49
Идеальных людей нет . Но факты на лицо, Марина Грановская признана лучшим менеджером в мире футбола ⚽️ ! А сейчас это уже далеко не тот Челси. Десятое место при Абрамовиче команда никогда не занимала !)
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:48
Впечатляет!!! Но с Шевой у него несрослось. А ведь именно Абрамович, страстно желал его видеть в Челси.
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:45
То же у грановской хватало трансферных провалов,тот же Кепа-самый дорогой вратарь в истории или Вернер,но лишнего Марина никогда не платила.А сейчас менеджеры то ли бабки боэли пилят то ли откаты с трансферов имеют,но дуркуют деньгами сорят по полной.
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:44
При Абрамовиче «Челси» – лидер по набранным очкам в АПЛ за этот период – 1449! «МЮ» за счет успехов предыдущих годов второй, а вот дальше плотно – «Ливерпуль», «Арсенал» и «Сити» в пределах 18 баллов. Вот и сравни ! ☝️😉
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:38
Дайте Поттеру поработать! Он просто в творческом поиске!
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:33
Я крайне редко смотрю АПЛ, большого представления не имею. Поэтому, доверяю твоему мнению!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:30
Да нее , какое сравнение может быть с тем клубом Абрамовича и Грановской. Вот это был супер тандем , супер команды !
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:27
Игорь, ну вроде, Челси неплохо смотрится, хорошо двигается, а сколько моментов создает. Не сказать, что игры совсем нет. Результата нет- это правда. Так, со стороны, мне лично, игра Челси нравится. А в Дортмунде, вообще супер было!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:57
И пусть прихватит с собой весь менеджерский состав !
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