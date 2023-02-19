Агбонлахор считает, что Поттер должен покинуть «Челси»

Экс-футболист «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор полагает, что главный тренер «Челси» Грэм Поттер должен оставить свой пост.
За такое послематчевое интервью его нужно уволить. «Мы были вынуждены внести некоторые изменения из-за Лиги чемпионов, пришлось выпустить несколько других футболистов против организованного коллектива». Да о чем он вообще? У них нет тренера! Вы играете против команды, которая находится в замешательстве, которая не способна одержать две победы подряд, на что можно жаловаться?
Пришлось выпустить Мудрика со скамейки запасных, а Фелиша – в стартовом составе, это шутка, да?
"Гави выиграл за 2 матча больше единоборств с переходом владения", вот поэтому данного бруска и называют распиаренным, потому что всякую чушь приписывают под предлогом якобы крутости. Много бегать и прыгать в каждый стык не показатель высокого класса и, особенно, игрового интеллекта. Просто больше он ничего не умеет, вот и пытается как-то компенсировать.
"Гави выиграл за 2 матча больше единоборств с переходом владения", вот поэтому данного бруска и называют распиаренным, потому что всякую чушь приписывают под предлогом якобы крутости. Много бегать и прыгать в каждый стык не показатель высокого класса и, особенно, игрового интеллекта. Просто больше он ничего не умеет, вот и пытается как-то компенсировать.