Аллегри: «Вы когда-нибудь видели, чтобы чемпионы играли нервно?»

Главный тренер «Ювентуса» дал комментарий касательно победы команды над «Специей» в Серии А (2:0).

Первый тайм был плох, но после перерыва мы стали играть эффективнее, и Кин мог забить еще один гол. А когда на поле появился Ди Мария, все почувствовали себя спокойнее – помогают его опыт и мастерство. Мы взяли 47 очков, по таблице – 32, идем на 7-й строчке. Надо продолжать этот путь.

Мы не ожидали, что «Специя» выставит четырех защитников, это удивило нас. Нам нужно было спокойнее обращаться с мячом, иногда мы действуем с опасением. И в этом смысле Ди Мария отличается от остальных. Вы когда-нибудь видели, чтобы чемпионы играли нервно, взволнованно, владея мячом? Я – нет, хотя тренировал многих чемпионов. Спокойствие приходит с опытом и ростом мастерства.