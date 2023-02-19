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Аллегри: «Вы когда-нибудь видели, чтобы чемпионы играли нервно?»

вчера, 22:56
СпецияЛоготип футбольный клуб Специя0 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий касательно победы команды над «Специей» в Серии А (2:0).

Первый тайм был плох, но после перерыва мы стали играть эффективнее, и Кин мог забить еще один гол. А когда на поле появился Ди Мария, все почувствовали себя спокойнее – помогают его опыт и мастерство. Мы взяли 47 очков, по таблице – 32, идем на 7-й строчке. Надо продолжать этот путь.

Мы не ожидали, что «Специя» выставит четырех защитников, это удивило нас. Нам нужно было спокойнее обращаться с мячом, иногда мы действуем с опасением. И в этом смысле Ди Мария отличается от остальных. Вы когда-нибудь видели, чтобы чемпионы играли нервно, взволнованно, владея мячом? Я – нет, хотя тренировал многих чемпионов. Спокойствие приходит с опытом и ростом мастерства.

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протон
протон
сегодня в 00:13
Ругани в одном из эпизодов, вместо того чтобы пасовать, паникуя выбил мяч. Ну и что, к сожалению для нас это стало стандартом. В том числе благодаря тому, кто дает вот такие красивые интервю одним за другим. В этом плане он чемпион - никогда не паникует, даже если есть за что.
Верим, что эта черная полоса уйдет. Вместе с Аллегри.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:30
Ювентус понемногу приходит в норму.
Гость
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