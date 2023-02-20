«Галатасарай» сделал «Динамо» новое предложение по Захаряну

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян по-прежнему имеет шансы перейти в «Галатасарай».
Турецкий клуб направил москвичам новое предложение в 15 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игрок не планирует переходить в клуб из Стамбула.
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян по-прежнему имеет шансы перейти в «Галатасарай».
Турецкий клуб направил москвичам новое предложение в 15 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игрок не планирует переходить в клуб из Стамбула.
Ждём с официоза в газете "Гудок"!
Ждём с официоза в газете "Гудок"!