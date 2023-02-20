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«Галатасарай» сделал «Динамо» новое предложение по Захаряну

сегодня, 18:14

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян по-прежнему имеет шансы перейти в «Галатасарай».

Турецкий клуб направил москвичам новое предложение в 15 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игрок не планирует переходить в клуб из Стамбула.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:37
Это уже выполняет запрос Локо!
Ждём с официоза в газете "Гудок"!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 21:30
Ох уж эти назойливые турки..
протон
протон
сегодня в 21:21
удачи на новом месте, Арсен
112910415
112910415
сегодня в 20:31
пытаются раскачать ситуацию ... значит, нужен !
Брулин
Брулин
сегодня в 19:56
Захарян отказался переходить в «Галатасарай»
drug01
drug01
сегодня в 18:52
Зачем ему это надо, оставьте его в покое
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:52
Уже вполне адекватное предложение.
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