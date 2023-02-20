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«Спартак» не отпустил игрока на просмотр в «Крылья Советов»

сегодня, 15:59

Полузащитник «Спартака» Виталий Шитов, перешедший на правах аренды в петербургскую «Звезду», сообщил, что московский клуб не отпустил его на просмотр в «Крылья Советов».

Был вариант с «Крыльями Советов». Но туда надо было сначала ехать на просмотр, а «Спартак» не поддерживает такую политику. Я мог уехать только сразу в аренду. Объяснений, почему такая политика, не было. Видимо, у нашего спортивного директора есть своё видение на этот счет. Расстроился? Конечно, хотелось бы поиграть с братом. Но всё ещё впереди.

Рассчитываю ли вернуться в «Спартак», или буду искать другие варианты? Летом точно вернусь. Тогда будем смотреть.

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ABir
ABir
сегодня в 22:09
Иногда надо потерпеть, чтобы потом достичь большего
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 19:30
Очередной " ненужный " . Сколько таких было и сколько ещё будет ! На очереди Зорин ,Веденеев ,Пяткин . И нужен ли Спартак-2 ???????
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:25
Перестраховались....ну и правильно....
Вдруг после просмотра вернётся не тот.......из близнецов...
ДСА
ДСА
сегодня в 16:47
Сейчас критиковать Спартаки- себе дороже, нужно подождать.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:02
Ну в свои 19 лет надо с уважением относиться к политике клуба.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:01
Это конечно косяк. Брат с братом!
Гость
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