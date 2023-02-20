«Спартак» не отпустил игрока на просмотр в «Крылья Советов»

Полузащитник «Спартака» , перешедший на правах аренды в петербургскую «Звезду», сообщил, что московский клуб не отпустил его на просмотр в «Крылья Советов».

Был вариант с «Крыльями Советов». Но туда надо было сначала ехать на просмотр, а «Спартак» не поддерживает такую политику. Я мог уехать только сразу в аренду. Объяснений, почему такая политика, не было. Видимо, у нашего спортивного директора есть своё видение на этот счет. Расстроился? Конечно, хотелось бы поиграть с братом. Но всё ещё впереди.

Рассчитываю ли вернуться в «Спартак», или буду искать другие варианты? Летом точно вернусь. Тогда будем смотреть.