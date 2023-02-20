Бывшего нападающего «Вольфсбурга» предлагали клубам РПЛ

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сегодня, 16:31

По информации источника, немецкого нападающего предлагали «Химкам» и «Торпедо».

О готовности 34-летнего футболиста приехать в Россию сообщил бывший спортивный директор московского клуба .

В Россию готов ехать Макс Крузе, с чьим агентом меня уже давно связывают добрые отношения. Бывший игрок сборной Германии, в том сезоне забил 12 мячей в Бундеслиге. Но в России говорят: возраст, да и характер не тот.

Крузе ранее выступал за «Вердер», «Санкт-Паули», «Фрайбург», «Боруссию» Менхенгладбах, «Фенербахче», «Унион» Берлин и «Вольфсбург», который покинул в ноябре 2022 года. С тех пор форвард находится в статусе свободного агента.