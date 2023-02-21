Неймар может перейти в «Манчестер Сити» этим летом

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вчера, 19:04

Нападающий ПСЖ может продолжить карьеру в АПЛ .

Парижане предложили услуги своего форварда «Манчестер Сити». Потенциальная сумма трансфера может составить 70-80 млн фунтов стерлингов.

Камнем преткновения в переходе Неймара в «Манчестер Сити» может стать большая заработная плата игрока, подписной бонус и надбавки.