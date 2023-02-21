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Неймар может перейти в «Манчестер Сити» этим летом

вчера, 19:04

Нападающий ПСЖ Неймар может продолжить карьеру в АПЛ.

Парижане предложили услуги своего форварда «Манчестер Сити». Потенциальная сумма трансфера может составить 70-80 млн фунтов стерлингов.

Камнем преткновения в переходе Неймара в «Манчестер Сити» может стать большая заработная плата игрока, подписной бонус и надбавки.

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Все комментарии
Василий Дугин
Василий Дугин ответ НЕЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 22:57
Месси на Неймаре. Улёт.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 22:11
Сломают в АПЛ за пару туров
memphis
memphis
вчера в 22:04
Сити летом все... Какой Неймар?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:40, ред.
Джеррард может... Неймар может... Месси может... Захарян может. Слава богу, Роналду определился с клубом, хотя и его тоже сватают в АПЛ. Пора уже некоторым пользователям понять, что совсем необязательно комментировать слухи, которые выкладывает Соккер. Футбольный портал вправе это делать, а вот комментировать эти слухи НАМ - негоже. Тем более что сваты то к одной невесте, то к другой, то к третьей бегают через день.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:56
С таким набором требований его вряд ли кто купит...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:40
Одного Мбаппе оставить, а пенсионеров в туманный Альбион, пусть англичане покажут и расскажут, что такое настоящий футбол...
FenixSL
FenixSL ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 20:39
как это?
все сходится: громкое имя, огромные деньги, куча пиара
идеальный случай для МС еще со времен геймара Барсы
FenixSL
FenixSL ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 20:38
*как бы Роналдиньо)
до мага ему все равно как до луны, несмотря на высокий уровень техники и креативности

а вот Винисиус рискует вообще привнести нечто новое в футбол
быть на уровне Роналдиньо, но не им
FenixSL
FenixSL
вчера в 20:36
матчей 15 сыграет за сезон, забьет командам Чемпионшипа в кубке Англии
остальное место в лазарете в случае АПЛ
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 20:14
Не нужен он в Сити
112910415
112910415
вчера в 19:33
сегодня прямо вечер юмора !
Dima salev
Dima salev
вчера в 19:31
Ман.сити нужен быстрые передачи а не финти . Ман.сити играет скоростью а Неймар задерживает атаку свойм финтом
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 19:25
Дак он же как Роналдиньо, Гвардиола такого не примет, если не будет работать на 200%
shur
shur
вчера в 19:22
...точно, вот его МС "не хватало" ...!
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 19:07
Вместе с Месси..
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