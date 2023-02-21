Неймар может перейти в «Манчестер Сити» этим летом

Нападающий ПСЖ Неймар может продолжить карьеру в АПЛ.
Парижане предложили услуги своего форварда «Манчестер Сити». Потенциальная сумма трансфера может составить 70-80 млн фунтов стерлингов.
Камнем преткновения в переходе Неймара в «Манчестер Сити» может стать большая заработная плата игрока, подписной бонус и надбавки.
все сходится: громкое имя, огромные деньги, куча пиара
идеальный случай для МС еще со времен геймара Барсы
все сходится: громкое имя, огромные деньги, куча пиара
идеальный случай для МС еще со времен геймара Барсы
до мага ему все равно как до луны, несмотря на высокий уровень техники и креативности
а вот Винисиус рискует вообще привнести нечто новое в футбол
быть на уровне Роналдиньо, но не им
до мага ему все равно как до луны, несмотря на высокий уровень техники и креативности
а вот Винисиус рискует вообще привнести нечто новое в футбол
быть на уровне Роналдиньо, но не им
остальное место в лазарете в случае АПЛ
остальное место в лазарете в случае АПЛ