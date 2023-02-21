Один из лидеров «Кристал Пэлас» хочет перейти в «Аль-Наср»

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сегодня, 16:26

Нападающий «Кристал Пэлас» заинтересован в переходе в «Аль-Наср», сообщает Evening Standard.

По информации источника, футболист, контракт которого с лондонцами истекает в июне, рассматривает возможные варианты для перехода свободным агентом, но наиболее предпочтительным является нынешний клуб форварда .

Интерес к игроку сборной Кот-д’Ивуара также проявляют «Милан», «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад».