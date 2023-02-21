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Один из лидеров «Кристал Пэлас» хочет перейти в «Аль-Наср»

сегодня, 16:26

Нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха заинтересован в переходе в «Аль-Наср», сообщает Evening Standard.

По информации источника, футболист, контракт которого с лондонцами истекает в июне, рассматривает возможные варианты для перехода свободным агентом, но наиболее предпочтительным является нынешний клуб форварда Криштиану Роналду.

Интерес к игроку сборной Кот-д’Ивуара также проявляют «Милан», «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад».

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 18:20
Руководство Аль-Насра после подписания Роналду ожидало звезд, типа Наваса, Марсело, Пепе, Модрича и других, а приедет Заха. Кто там говорил, что примеру Роналду последуют другие звезды?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:56
Для этого игрока деньги превыше всего.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 16:46
Добрый день.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:35
Очень даже правильное решение для тридцатилетнего футболиста . Да и прибавка к пенсии будет уверенно больше нежели в АПЛ.
Гость
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