Один из лидеров «Кристал Пэлас» хочет перейти в «Аль-Наср»

Нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха заинтересован в переходе в «Аль-Наср», сообщает Evening Standard.
По информации источника, футболист, контракт которого с лондонцами истекает в июне, рассматривает возможные варианты для перехода свободным агентом, но наиболее предпочтительным является нынешний клуб форварда Криштиану Роналду.
Интерес к игроку сборной Кот-д’Ивуара также проявляют «Милан», «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад».
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