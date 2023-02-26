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«Ливерпуль» хочет продать Салаха

26 февраля 2023, 19:16

«Ливерпуль» собирается продать нападающего Мохамеда Салаха.

Главный тренер команды Юрген Клопп намерен перестроить команду, расставшись с лидерами прошлых лет.

Соглашение египтянина с «красными» действует до лета 2025 года. Результативность Салаха в АПЛ снизилась: на его счету лишь 8 голов в 23 матчах. Нападающий готов уйти из «Ливерпуля», поскольку «красные» рискуют пропустить следующий сезон Лиги чемпионов. По слухам, на игрока претендует ПСЖ, который готов заплатить 80 миллионов евро за трансфер.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Triem (раскрыть)
27 февраля в 12:17
У Вас как в анекдоте: "кровати переставить, а персонал не менять".
galem72
galem72
27 февраля в 12:15
Думаю, первым уйдёт Клопп или его уберут. С новым тренером будет новая атмосфера, в которой старой гвардии места уже не будет.
salleeh
salleeh
27 февраля в 10:07
Было бы здорово продать Сане и Гнабри, и купить египтянина. Сане так и не заиграл после травмы, а Гнабри крайне не стабилен…
Triem
Triem ответ Capral (раскрыть)
27 февраля в 05:01
Когда в Боруссии результаты пошли плохие, тоже говорили что Клопп не тянет, однако перейдя в Ливерпуль, пришли долгожданные победы в ЛЧ и АПЛ.
Понятное дело что команду надо перестраивать и дело не в тренере.
Capral
Capral ответ Elliada (раскрыть)
26 февраля в 23:45
Полностью согласен!!!
Carradona
Carradona
26 февраля в 23:40
Вам вброс не подкрепленный кинут, а вы сразу желчью своей всех и вся поливать, сразу гнилые версии придумывать.
Elliada
Elliada
26 февраля в 23:31
Только подписал новый контракт, а уже продать хотят. У Салаха низкая результативность? А другие сколько забили? Клопп нашел крайнего. Сам не хочет уходить, сталкивает другого.
Capral
Capral
26 февраля в 21:01
Ожидаемый исход. Если тренер не тянет, он всегда ищет виновного, в данном случае- лидера команды Салаха. Повидимому между ними конфликт, креативный, великолепный Салах- против замшелого, застойного ворчуна Клоппа. Думаю, на Салаха найдутся покупатели и не пожалеют! А вот руководство Ливера, при продаже Салаха- проиграет...
Маг_тм
Маг_тм
26 февраля в 20:32, ред.
Трудно будет им продать его.

1. Салаху 30 лет.

2. У Салаха зарплата заоблачная, по-моему даже самая высокая в АПЛ, и на понижение он не захочет.

Исходя из этих факторов единственный вариант продать его млн за 30-40 максимум, хоть зарплатную ведомость разгрузят.
112910415
112910415
26 февраля в 20:21
можно и так -
если это часть продуманного плана !
но только в этом случае !
Loko57
Loko57
26 февраля в 20:06
Вот это поворот)))
ЮЗИК
ЮЗИК
26 февраля в 19:58
Тут главное вовремя расстаться, чтоб выгодно было обеим сторонам
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
26 февраля в 19:49
Может это и правильно... Мо устал в Ливере ..
Гость
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