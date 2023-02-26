«Ливерпуль» хочет продать Салаха

«Ливерпуль» собирается продать нападающего Мохамеда Салаха.
Главный тренер команды Юрген Клопп намерен перестроить команду, расставшись с лидерами прошлых лет.
Соглашение египтянина с «красными» действует до лета 2025 года. Результативность Салаха в АПЛ снизилась: на его счету лишь 8 голов в 23 матчах. Нападающий готов уйти из «Ливерпуля», поскольку «красные» рискуют пропустить следующий сезон Лиги чемпионов. По слухам, на игрока претендует ПСЖ, который готов заплатить 80 миллионов евро за трансфер.
1. Салаху 30 лет.
2. У Салаха зарплата заоблачная, по-моему даже самая высокая в АПЛ, и на понижение он не захочет.
Исходя из этих факторов единственный вариант продать его млн за 30-40 максимум, хоть зарплатную ведомость разгрузят.
1. Салаху 30 лет.
2. У Салаха зарплата заоблачная, по-моему даже самая высокая в АПЛ, и на понижение он не захочет.
Исходя из этих факторов единственный вариант продать его млн за 30-40 максимум, хоть зарплатную ведомость разгрузят.