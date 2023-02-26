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ПСЖ хочет сократить зарплатный фонд на 30%. Один из лидеров может уйти

26 февраля 2023, 14:33

Катарские владельцы «Пари Сен-Жермен» хотят сократить фонд заработной платы клуба на 30% до окончания летнего трансферного окна.

По информации The Times, парижане будут добиваться сокращения расходов, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей. Таким образом, команду может покинуть один из самых высокооплачиваемых игроков. Сообщается, что в клубе хотят сохранить нападающего Килиана Мбаппе, так как считают его главным футболистом проекта. Советнику ПСЖ по спортивным вопросам Луишу Кампушу было поручено найти новый вариант для продолжения карьеры Неймара. Больше всех зарабатывает форвард Лионель Месси, контракт которого заканчивается летом.

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Все комментарии
ABir
ABir
26 февраля в 18:57
Пусть Неймар с Месси не переживают, есть ещё Эмираты и Саудовская Аравия, где нет финансовых фейр-плей. Получать будут не меньше, а напрягаться не больше, чем в ПСЖ.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
26 февраля в 18:18, ред.
Месси решит всё только после Мюнхена... И деньги здесь не причём... Решать будет только сам Чемпион Мира..
112910415
112910415
26 февраля в 16:46
пришла беда - отворяй ворота !
костлявая рука бедности ...
Elliada
Elliada ответ Брулин (раскрыть)
26 февраля в 16:05
Если Месси только деньгами жил, то давно контракт подписал бы. Ему с лета предлагают. Неймару слишком комфортно в ПСЖ. Не думаю, что есть другой такой же клуб, который будет терпеть Неймара и потакать его капризам. Делать ставку на Мбаппе нет смысла. Закончится контракт и его даже Макрон не остановит.

Лучшим решением было бы летом продать Мбаппе, чтобы через год бесплатно не отпускать. Месси продлить на год. С Неймаром расстаться через пару лет. Сейчас на него не будет покупателей, слишком большие запросы. + сейчас он еще пользу приносит. То есть каждый год расставаться с одним лидером из этой троицы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
26 февраля в 15:50
"Парижане будут добиваться сокращения расходов, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей."...

т.е. до сего момента как понятно из сказанного выше Фэйр-плей не соблюдался и не соблюдается...
Брулин
Брулин ответ Elliada (раскрыть)
26 февраля в 15:45
Так и Месси через год железно уйдёт, а Ней яерез год из-за частых травм и карнавалов потеряет скорость, тут всю линию впору обновлять
shlomo2
shlomo2
26 февраля в 15:44
Нецмаренка и Мессеныша спишут...а с кем черепашка в нападении играть будет????
salleeh
salleeh
26 февраля в 15:43
По качеству игры если, можно и на все 50%…
n2p5e2an9zau
n2p5e2an9zau
26 февраля в 15:39
Не так просто будет прогнать Неймара от такой кормушки
Ironigor
Ironigor
26 февраля в 15:15, ред.
ПСЖ хочет сократить зарплатный фонд на 30%. Один из лидеров может уйти .
Потихонечку происходит отрезвление у гениев проекта ПСЖ.

Вкладывая баснословные деньги 💰 💰 💰 в сказочный проект, не дают такой отдачи на которую рассчитывали катарские шейхи. Чем-то просматривается аналогия с российским проектом Керимова клубом "Анжи". В который были вложенны огромные деньги 💰 💰 💰 и куплены звёздные игроки мирового футбола того времени , Роберто Карлос , Самюэль Это'О, Диего Тарделли, Ласина Траоре, Лассана Диара, Спахич, Джуджак, Буссуфа, и т.д . Я думаю что стало с этим Анжи все всё знают .

Наконец-то в руководстве клуба ПСЖ сделали тщательный анализ и пришли к правильному решению. Всё равно рано или поздно это бы произошло. И лучше раньше, чем позже. Терять огромные деньги в пустоту никто не хочет.
Comentarios
Comentarios ответ Варвар7 (раскрыть)
26 февраля в 14:48, ред.
Ага "что бы продать что-нибудь ненужное надо кумить а у нас денег нет"
Elliada
Elliada
26 февраля в 14:45
Месси зарабатывает больше всех? Вроде недавно называлась цифра 38 млн? С каких это пор 38 больше 200??

Хотят сохранить Мбаппе?7 Удачи. Через год он бесплатно сбежит. ПСЖ уже использовал свой главный и единственный козырь - деньги. Больше 200 млн уже не заплатят. УЕФА не даст.
Варвар7
Варвар7
26 февраля в 14:38

Эка ПСЖ "припёрло"....
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