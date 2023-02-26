ПСЖ хочет сократить зарплатный фонд на 30%. Один из лидеров может уйти .

Катарские владельцы «Пари Сен-Жермен» хотят сократить фонд заработной платы клуба на 30% до окончания летнего трансферного окна.
По информации The Times, парижане будут добиваться сокращения расходов, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей. Таким образом, команду может покинуть один из самых высокооплачиваемых игроков. Сообщается, что в клубе хотят сохранить нападающего Килиана Мбаппе, так как считают его главным футболистом проекта. Советнику ПСЖ по спортивным вопросам Луишу Кампушу было поручено найти новый вариант для продолжения карьеры Неймара. Больше всех зарабатывает форвард Лионель Месси, контракт которого заканчивается летом.
Хотят сохранить Мбаппе?7 Удачи. Через год он бесплатно сбежит. ПСЖ уже использовал свой главный и единственный козырь - деньги. Больше 200 млн уже не заплатят. УЕФА не даст.
Хотят сохранить Мбаппе?7 Удачи. Через год он бесплатно сбежит. ПСЖ уже использовал свой главный и единственный козырь - деньги. Больше 200 млн уже не заплатят. УЕФА не даст.
Потихонечку происходит отрезвление у гениев проекта ПСЖ.
Вкладывая баснословные деньги 💰 💰 💰 в сказочный проект, не дают такой отдачи на которую рассчитывали катарские шейхи. Чем-то просматривается аналогия с российским проектом Керимова клубом "Анжи". В который были вложенны огромные деньги 💰 💰 💰 и куплены звёздные игроки мирового футбола того времени , Роберто Карлос , Самюэль Это'О, Диего Тарделли, Ласина Траоре, Лассана Диара, Спахич, Джуджак, Буссуфа, и т.д . Я думаю что стало с этим Анжи все всё знают .
Наконец-то в руководстве клуба ПСЖ сделали тщательный анализ и пришли к правильному решению. Всё равно рано или поздно это бы произошло. И лучше раньше, чем позже. Терять огромные деньги в пустоту никто не хочет.
Потихонечку происходит отрезвление у гениев проекта ПСЖ.
Вкладывая баснословные деньги 💰 💰 💰 в сказочный проект, не дают такой отдачи на которую рассчитывали катарские шейхи. Чем-то просматривается аналогия с российским проектом Керимова клубом "Анжи". В который были вложенны огромные деньги 💰 💰 💰 и куплены звёздные игроки мирового футбола того времени , Роберто Карлос , Самюэль Это'О, Диего Тарделли, Ласина Траоре, Лассана Диара, Спахич, Джуджак, Буссуфа, и т.д . Я думаю что стало с этим Анжи все всё знают .
Наконец-то в руководстве клуба ПСЖ сделали тщательный анализ и пришли к правильному решению. Всё равно рано или поздно это бы произошло. И лучше раньше, чем позже. Терять огромные деньги в пустоту никто не хочет.
Лучшим решением было бы летом продать Мбаппе, чтобы через год бесплатно не отпускать. Месси продлить на год. С Неймаром расстаться через пару лет. Сейчас на него не будет покупателей, слишком большие запросы. + сейчас он еще пользу приносит. То есть каждый год расставаться с одним лидером из этой троицы.
Лучшим решением было бы летом продать Мбаппе, чтобы через год бесплатно не отпускать. Месси продлить на год. С Неймаром расстаться через пару лет. Сейчас на него не будет покупателей, слишком большие запросы. + сейчас он еще пользу приносит. То есть каждый год расставаться с одним лидером из этой троицы.