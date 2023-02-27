Клинсманн возглавил сборную Южной Кореи .

Корейская футбольная ассоциация объявила о назначении Юргена Клинсманна новым главным тренером сборной Южной Кореи.
Контракт подписан на 3 года и 5 месяцев. Зарплата не разглашается по соглашению обеих сторон. Полноценно начать работу в национальной команде Клинсманн может начать уже на следующей неделе. Дебютным матчем для него станет товарищеская встреча с Колумбией в Ульсане 24 марта.
Очень сомнительные перспективы для сборной Южной Корее.
Безусловно как игрок Клинсманн в мировом футболе и сборной Германии - это великая история. Но в его тренерской карьере нет ни одного хоть какого-то значимого достижения, ни в сборной Германии, ни ни в сборной США.
А про назначение его как главного тренера Баварии, говорили именно так , - "Назначение Клинсманна главным тренером «Баварии» можно охарактеризовать как провальный эксперимент. На тренировках он уделял внимание исключительно физической подготовке игроков, а о тактической составляющей даже и речи не шло. Уже через восемь недель после начала совместной работы мы поняли, что с этим тренером у нас ничего не выйдет."
Тоже самое произошло и с назначением его на пост главного тренера Герты. Правда в Герте он сам успел подать в отставку после двух месяцев работы, и то это были зимние месяцы: декабрь, январь, а одинадцатого февраля он уже ушёл в отставку. Вот вам и тренерская карьера Клинсманна. Так что как-то так. Делайте выводы сами.
Очень сомнительные перспективы для сборной Южной Корее.
Безусловно как игрок Клинсманн в мировом футболе и сборной Германии - это великая история. Но в его тренерской карьере нет ни одного хоть какого-то значимого достижения, ни в сборной Германии, ни ни в сборной США.
А про назначение его как главного тренера Баварии, говорили именно так , - "Назначение Клинсманна главным тренером «Баварии» можно охарактеризовать как провальный эксперимент. На тренировках он уделял внимание исключительно физической подготовке игроков, а о тактической составляющей даже и речи не шло. Уже через восемь недель после начала совместной работы мы поняли, что с этим тренером у нас ничего не выйдет."
Тоже самое произошло и с назначением его на пост главного тренера Герты. Правда в Герте он сам успел подать в отставку после двух месяцев работы, и то это были зимние месяцы: декабрь, январь, а одинадцатого февраля он уже ушёл в отставку. Вот вам и тренерская карьера Клинсманна. Так что как-то так. Делайте выводы сами.