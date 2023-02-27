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Клинсманн возглавил сборную Южной Кореи

27 февраля 2023, 12:44

Корейская футбольная ассоциация объявила о назначении Юргена Клинсманна новым главным тренером сборной Южной Кореи.

Контракт подписан на 3 года и 5 месяцев. Зарплата не разглашается по соглашению обеих сторон. Полноценно начать работу в национальной команде Клинсманн может начать уже на следующей неделе. Дебютным матчем для него станет товарищеская встреча с Колумбией в Ульсане 24 марта.

Клинсманн возглавил сборную Южной Кореи

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Василий 50 (раскрыть)
27 февраля в 15:43
Как видишь снова начал )
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Ironigor (раскрыть)
27 февраля в 15:42
Мне кажется Клинсманн подойдёт корейцам. Все таки их футбол схож с немецким. Да и Клинсманн успешно подготовил сборную Германии к домашнему ЧМ-2006, после чего оставил багаж Леву и натаскал его.
Тот же немец Штилике Ульрих дошел со сборной Южной Кореи до финала Кубка Азии в 2015 году. А это последнее успешное достижение на Кубке Азии для сборной Южной Кореи.
fvdxbu7pczh5
fvdxbu7pczh5
27 февраля в 13:57
Южнокорейские футбольные начальники решили, что клин Клинсманном вышибают
ДСА
ДСА
27 февраля в 13:27
Будем надеяться, что у него всё получится.
Ironigor
Ironigor
27 февраля в 13:17, ред.
Клинсманн возглавил сборную Южной Кореи .

Очень сомнительные перспективы для сборной Южной Корее.

Безусловно как игрок Клинсманн в мировом футболе и сборной Германии - это великая история. Но в его тренерской карьере нет ни одного хоть какого-то значимого достижения, ни в сборной Германии, ни ни в сборной США.

А про назначение его как главного тренера Баварии, говорили именно так , - "Назначение Клинсманна главным тренером «Баварии» можно охарактеризовать как провальный эксперимент. На тренировках он уделял внимание исключительно физической подготовке игроков, а о тактической составляющей даже и речи не шло. Уже через восемь недель после начала совместной работы мы поняли, что с этим тренером у нас ничего не выйдет."

Тоже самое произошло и с назначением его на пост главного тренера Герты. Правда в Герте он сам успел подать в отставку после двух месяцев работы, и то это были зимние месяцы: декабрь, январь, а одинадцатого февраля он уже ушёл в отставку. Вот вам и тренерская карьера Клинсманна. Так что как-то так. Делайте выводы сами.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
27 февраля в 12:57
Ничего он Корее не даст.
Василий 50
Василий 50
27 февраля в 12:56
Я думал, что он закончил с футболом.
VeniaminS
VeniaminS
27 февраля в 12:48
Хороший тренер,поднимит уровеньЮжной Кореи.
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