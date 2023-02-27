Клинсманн возглавил сборную Южной Кореи .

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27 февраля 2023, 12:44

Корейская футбольная ассоциация объявила о назначении новым главным тренером сборной Южной Кореи.

Контракт подписан на 3 года и 5 месяцев. Зарплата не разглашается по соглашению обеих сторон. Полноценно начать работу в национальной команде Клинсманн может начать уже на следующей неделе. Дебютным матчем для него станет товарищеская встреча с Колумбией в Ульсане 24 марта.