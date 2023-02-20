Клопп хочет нанять нового спортивного директора в «Ливерпуль»

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сегодня, 10:23

Главный тренер «Ливерпуля» хочет нанять нового спортивного директора клуба, чтобы усилить состав команды летом, сообщает Football Insider.

По информации источника, именно за немецким специалистом будет выбор человека на эту должность, так как нынешние владельцы, Fenway Sports Group, считают, что Клопп останется.