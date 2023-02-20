Клопп хочет нанять нового спортивного директора в «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет нанять нового спортивного директора клуба, чтобы усилить состав команды летом, сообщает Football Insider.
По информации источника, именно за немецким специалистом будет выбор человека на эту должность, так как нынешние владельцы, Fenway Sports Group, считают, что Клопп останется.
«Ливерпуль» занимает 8-е место в АПЛ после 22 матчей, имея в активе 35 очков.
интересно кто в качестве спортдира у Клоппа в шорт-листе?
интересно кто в качестве спортдира у Клоппа в шорт-листе?