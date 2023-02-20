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Клопп хочет нанять нового спортивного директора в «Ливерпуль»

сегодня, 10:23

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет нанять нового спортивного директора клуба, чтобы усилить состав команды летом, сообщает Football Insider.

По информации источника, именно за немецким специалистом будет выбор человека на эту должность, так как нынешние владельцы, Fenway Sports Group, считают, что Клопп останется.

«Ливерпуль» занимает 8-е место в АПЛ после 22 матчей, имея в активе 35 очков.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 12:19
Эдварса назад надо
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 11:45
если Юргену дать карт-бланш на покупку нужных игроков и персонала , плюс почистить команду от шлака, уверен, что красные снова будут бороться за титулы.
интересно кто в качестве спортдира у Клоппа в шорт-листе?
fvehdgvv7v4j
fvehdgvv7v4j
сегодня в 10:32
Главное чтобы тот потом не захотел нанять нового главного тренера
Гость
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