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«Манчестер Юнайтед» интересуется экс-полузащитником «Манчестер Сити»

02 марта 2023, 21:41

«Манчестер Юнайтед» следит за полузащитником «Саутгемптона» Ромео Лавией, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 19-летним футболистом также интересуются «Арсенал» и «Челси», которые рассматривает возможность подписать игрока летом.

Лавия перешёл в «Саутгемптон» из «Манчестер Сити» в июле 2022 года.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 04:40
"Дьяволы" хотят утащить игрока у "святых" получается)))
Ромео сейчас действительно один из лучших в этом составе Саутгемптона на ряду с капитаном Уорт-Праусом. И если "святые" вылятят,то эти игроки будут лаковыми кусочками для остальных клубов
sova147
sova147
02 марта в 22:10
Надо не только следить а действовать
Гость
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