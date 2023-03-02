«Манчестер Юнайтед» интересуется экс-полузащитником «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» следит за полузащитником «Саутгемптона» Ромео Лавией, сообщает Daily Mail.
По информации источника, 19-летним футболистом также интересуются «Арсенал» и «Челси», которые рассматривает возможность подписать игрока летом.
Лавия перешёл в «Саутгемптон» из «Манчестер Сити» в июле 2022 года.
Ромео сейчас действительно один из лучших в этом составе Саутгемптона на ряду с капитаном Уорт-Праусом. И если "святые" вылятят,то эти игроки будут лаковыми кусочками для остальных клубов
Ромео сейчас действительно один из лучших в этом составе Саутгемптона на ряду с капитаном Уорт-Праусом. И если "святые" вылятят,то эти игроки будут лаковыми кусочками для остальных клубов