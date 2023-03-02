«Манчестер Юнайтед» интересуется экс-полузащитником «Манчестер Сити»

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02 марта 2023, 21:41

«Манчестер Юнайтед» следит за полузащитником «Саутгемптона» , сообщает Daily Mail.

По информации источника, 19-летним футболистом также интересуются «Арсенал» и «Челси», которые рассматривает возможность подписать игрока летом.

Лавия перешёл в «Саутгемптон» из «Манчестер Сити» в июле 2022 года.