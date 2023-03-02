«Ливерпуль» определился с заменой ван Дейку

«Ливерпуль» намерен омолодить линию обороны.
«Красные» подыскивают замену лидеру защиты Вирджилу ван Дейку на будущее.
«Ливерпуль» присматривается к Антонио Силве из «Бенфики» и Гонсалу Инасиу из «Спортинга».
«Ливерпуль» намерен омолодить линию обороны.
«Красные» подыскивают замену лидеру защиты Вирджилу ван Дейку на будущее.
«Ливерпуль» присматривается к Антонио Силве из «Бенфики» и Гонсалу Инасиу из «Спортинга».
Он также опытнее Антонио, хотя ему всего лишь 21 год. И если брать, то лучше сразу их обоих! Оба игроки сборной Португалии, молодые и очень талантливые игроки. Вместе будут играть в Ливерпуле и прогрессировать и на долго смогут решить проблему в обороне. Правда и стоить это удовольствие будет не дешево.
Он также опытнее Антонио, хотя ему всего лишь 21 год. И если брать, то лучше сразу их обоих! Оба игроки сборной Португалии, молодые и очень талантливые игроки. Вместе будут играть в Ливерпуле и прогрессировать и на долго смогут решить проблему в обороне. Правда и стоить это удовольствие будет не дешево.