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«Ливерпуль» определился с заменой ван Дейку

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Mi6
Mi6
02 марта в 22:56
Брать нужно обоих
всё продинамил
всё продинамил
02 марта в 20:15
Блин, может мне тоже как-нибудь того... омолодиться? Что-то придется в себе менять, по-любому
Любoмир
Любoмир
02 марта в 17:23
Ливеру нужно срочно пересмотреть не только эту позицию.... иначе все печально окончится
dok66
dok66
02 марта в 14:45
У Ливерпуля и так есть проблемы в защите , а Ван Дейк - один из столпов , да и возраст еще позволяет играть на уровне . Думать нужно , но менять сейчас рановато будет .
Van Vanovich
Van Vanovich
02 марта в 13:37
Ван Дейк еще поможет! Нужно среднюю линию менять и остальных защитников.
A.S.A
A.S.A
02 марта в 13:28, ред.
Если брать конкретно по позиции, то Антонио Сильва подходит лучше, т.к. является правоногим центральным защитником, так же как и ван Дейк. А вот Инасио играет левого центрального защитника + может закрыть левый вланг обороны играя в 4 защитника, т.к. рабочая нога у него левая.

Он также опытнее Антонио, хотя ему всего лишь 21 год. И если брать, то лучше сразу их обоих! Оба игроки сборной Португалии, молодые и очень талантливые игроки. Вместе будут играть в Ливерпуле и прогрессировать и на долго смогут решить проблему в обороне. Правда и стоить это удовольствие будет не дешево.
ОПС
ОПС
02 марта в 13:00
Определиться, конечно, можно. А вот что дальше будет, понять невозможно.
DXTK
DXTK
02 марта в 12:51
В принципе защиту надо обновлять, но не ван дейка менять, вот ему партнера и замену если травмирован приобрести следует.

PS Мане уже сменили, и результат виден в нападении
Варвар7
Варвар7
02 марта в 12:32
Это надо делать аккуратно , а то можно и до омолаживаться.
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