МЮ получил предложения от нескольких клубов по аренде Гринвуда

1677768677

02 марта 2023, 17:51

«Манчестер Юнайтед» получил предложения по аренде нападающего от турецких клубов, а также от клубов из стран, где ещё открыты трансферные окна. Об этом сообщает журналист Майк Макграт.

Манкунианцы ранее заявили о том, что будущее игрока будет определено после проведения собственного расследования в отношении футболиста. 16 февраля состоялась первая встреча Гринвуда и руководства МЮ после снятия обвинений прокуратурой.

Действующий контракт игрока с зарплатой 75 тысяч фунтов в неделю истекает в 2025 году, у «Юнайтед» есть возможность продлить его на ещё один год.