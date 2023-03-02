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МЮ получил предложения от нескольких клубов по аренде Гринвуда

02 марта 2023, 17:51

«Манчестер Юнайтед» получил предложения по аренде нападающего Мэйсона Гринвуда от турецких клубов, а также от клубов из стран, где ещё открыты трансферные окна. Об этом сообщает журналист Майк Макграт.

Манкунианцы ранее заявили о том, что будущее игрока будет определено после проведения собственного расследования в отношении футболиста. 16 февраля состоялась первая встреча Гринвуда и руководства МЮ после снятия обвинений прокуратурой.

Действующий контракт игрока с зарплатой 75 тысяч фунтов в неделю истекает в 2025 году, у «Юнайтед» есть возможность продлить его на ещё один год.

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Варвар7
Варвар7
02 марта в 18:54
Пускай выбирают самое выгодное предложение.
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