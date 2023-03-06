«Тен Хаг уже уволился?» Журналист Морган — о поражении МЮ от «Ливерпуля»

Журналист Пирс Морган выступил с критикой в адрес главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага после поражения «дьяволов» от «Ливерпуля» в матче АПЛ (0:7).
Тен Хаг уже уволился? Как тренер «Манчестер Юнайтед» может пережить такое катастрофически ужасное выступление и итог?
Алекс Фергюсон тоже терпел унизительное поражение от Сити и что? От этого он стал плохим тренером или перестал быть для нас легендарным, конечно нет.
Тот же Ливерпуль года 2 назад пропустил 7 мячей, у всех бывают провалы, почти никто не застрахован. Сильный тот, кто смог подняться после такого удара. Если Тен Хааг после такого поплывёт, вот тогда действительно можно будет вести разговоры про его увольнение, а сейчас это вызывает смех.
Алекс Фергюсон тоже терпел унизительное поражение от Сити и что? От этого он стал плохим тренером или перестал быть для нас легендарным, конечно нет.
Тот же Ливерпуль года 2 назад пропустил 7 мячей, у всех бывают провалы, почти никто не застрахован. Сильный тот, кто смог подняться после такого удара. Если Тен Хааг после такого поплывёт, вот тогда действительно можно будет вести разговоры про его увольнение, а сейчас это вызывает смех.