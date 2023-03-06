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«Тен Хаг уже уволился?» Журналист Морган — о поражении МЮ от «Ливерпуля»

вчера, 16:30

Журналист Пирс Морган выступил с критикой в адрес главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага после поражения «дьяволов» от «Ливерпуля» в матче АПЛ (0:7).

Тен Хаг уже уволился? Как тренер «Манчестер Юнайтед» может пережить такое катастрофически ужасное выступление и итог?

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Все комментарии
Russia_4ever
Russia_4ever
вчера в 22:58
Чем Пирс Морган в данной ситуации лучше, чем хейтеры Роналду, которых он якобы так не понимает?) Сам же ведёт себя как хейтер-школьник... Клоун.

Вчера как раз его знаменитое интервью с Криштиану первый раз полностью посмотрел. Это пррррросто стыд, слов нет. Язык Моргана был под самый корень в кишечнике Роналду.

Я думаю Криштиану просто понял, что будет уходить, и решил завиноватить всех подряд, чтобы легче было уйти. И такууууууую жертву из себя состроил. 1/3 интервью мусолили выкидыш жены. Уже вроде бы всё обсудили, неудобно как-то это даже слушать, неприятная тема, переходите к следующему... Но нет, Пирсу Моргану мало образа жертвы Роналду, он давит и давит дальше.

А Роналду на вопросе о Месси скорчил гримасу презрения))) Кто шарит за выражения лиц и жесты - подтвердит. Он ненавидит Месси.

Ведь мотивация Роналду - личные рекорды. Сначала он сказал, что ему это не важно, но потом он прямо сказал, что это главное для него, если внимательно смотреть и слушать)) И не раз сказал! Да все это и так понимали. Стоит только вспомнить разницу в его выражении лица, когда забивает его команда - от легкой радости и равнодушия доходит даже до негодования. Но зато эйфория, когда забивает он сам.

Спросили про деньги - ушел от ответа, но сказал, что в футболе в последнее время видит только бизнес))

Вот интуитивно Роналду не просто так неприятный тип. Ну ладно, будем стараться его понять)) Думаю это реально один из тех людей, которым завидуют больше всех в мире
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 20:53
Ну что ты, Пирс - Тен Хаг не может уволится... Он может уволить других .. Точнее с позором выгнать .. Взашей... Выкинуть, как ненужную и даже вредную вещь ... Что и было сделано... А в МЮ всё нормально... Это просто поражение... Оно случилось вовремя .. В ничего не значащем матче... Для МЮ точно ...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 20:17
Фергюсон терпел от Сити 6 мячей потому что тогда МЮ двигался вниз под его руководством
just futball
just futball
вчера в 20:08
Главный хейтер Тен Хага, который каждый день молиться при свячах о неудачях МЮ, что бы написать какой-то пост в инт.
Было бы намного понятнее если бы написала сестра Роналду, а не этот "лучший журналист мира"
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:19
Заявление об отставке написать обязан был.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 18:00
Этого журналиста хлебом не корми, только дай повод.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 17:45
Я понимаю, когда такое исходит от школьников или диванных экспертов, но об этом постоянно талдычит якобы известный журналист? Когда уже его лишат лицензии?
Алекс Фергюсон тоже терпел унизительное поражение от Сити и что? От этого он стал плохим тренером или перестал быть для нас легендарным, конечно нет.
Тот же Ливерпуль года 2 назад пропустил 7 мячей, у всех бывают провалы, почти никто не застрахован. Сильный тот, кто смог подняться после такого удара. Если Тен Хааг после такого поплывёт, вот тогда действительно можно будет вести разговоры про его увольнение, а сейчас это вызывает смех.
alexgurzan
alexgurzan ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:38
Нерелевантное содержание в теге "конкурс_прогнозов".
Я восстановил комментарий и убрал тег. Остальные сообщения собеседника тоже поправил.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 17:38
Сколько интересно Роналду платит Пирсюку?))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:32
Если после каждого разгрома увольняться, в бегунка (по трудовой!) превратишься...
ManUnited87
ManUnited87
вчера в 17:18
У одних был лучший день(летело все),плюс огромное желание всем все доказать,а другие только взяли кубок и немного лишнего поверили в себя,в итоге такой результат,крайне неприятное,историческое поражение,но ЭТХ на мой взгляд хоть и виноват,но ведет Манчестер в верном направлении,а ошибки,пусть и такие серьезные случаются у всех.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:17
Этот тут как тут, вылез при первой же неудаче. А что он молчал, когда МЮ имел победную серию или когда выиграл кубок лиги?
112910415
112910415
вчера в 17:17
смешной, нелепый журналист, однажды укушенный ... )
Elliada
Elliada
вчера в 17:02
Дождался всё-таки Пирс Морган. Несколько месяцев ждал, чтобы упрекнуть тен Хага.
СаняШумок
СаняШумок
вчера в 17:01
как же Пирсик хайпит на Роналдупоклонении...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:56
Можно узнать какова конкретная причина бана?
Флуд это как то расплывчато.
Zak11
Zak11
вчера в 16:56
Такие матчи бывают даже у грандов. И что теперь сразу уходить? Человек недавно кубок взял, но об этом никто не вспоминает почему то
shlomo
shlomo
вчера в 16:50
Еще несколько дней назад он был чуть ли не лучший тренер... провалы бывают у всех. Пожелаю ему удачи в дальнейшем.
Гость
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