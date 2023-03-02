ФИФА и УЕФА хотят провести расследование по «делу Негрейры»

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) и Технический комитет судей (CTA) провели совместную пресс-конференцию по делу Хосе Марии Энрикеса Негрейры.
На ней было объявлено об отсутствии доказательств коррупции в судейской среде. Было заявлено, что невозможно доказать оказывание Негрейрой какого-либо влияния на официальных лиц матчей. Было опрошено 240 арбитров по этому делу, один из них отказался отвечать на вопросы. Организации пришли к выводу, что нет никаких оснований для подачи каких-либо официальных жалоб или проведения дополнительных расследований. Несмотря на это, УЕФА и ФИФА хотят провести собственное расследование, получив у RFEF и CTA необходимую информацию.
Сообщается, что если вина будет доказана, «Барселону» могут наказать понижением в классе или вычетом очков. Также каталонцев могут отстранить от еврокубков на один сезон.
Учитывая как все набросились на Барсу - коллективное письмо клубов ЛаЛиги, публичные комментарии главы ЛаЛиги и их огласка, очевидно, что никакой цели и никакого решения «все замять» не было. Просто ничего не смогли доказать или найти. Посмотрим что теперь прихвостни из УЕФЫ «нароют»
Учитывая как все набросились на Барсу - коллективное письмо клубов ЛаЛиги, публичные комментарии главы ЛаЛиги и их огласка, очевидно, что никакой цели и никакого решения «все замять» не было. Просто ничего не смогли доказать или найти. Посмотрим что теперь прихвостни из УЕФЫ «нароют»
Мадрид очередной раз давит на Барселону с помощью своих ручных.
Мадрид очередной раз давит на Барселону с помощью своих ручных.