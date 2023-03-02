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ФИФА и УЕФА хотят провести расследование по «делу Негрейры»

02 марта 2023, 21:59

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) и Технический комитет судей (CTA) провели совместную пресс-конференцию по делу Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

На ней было объявлено об отсутствии доказательств коррупции в судейской среде. Было заявлено, что невозможно доказать оказывание Негрейрой какого-либо влияния на официальных лиц матчей. Было опрошено 240 арбитров по этому делу, один из них отказался отвечать на вопросы. Организации пришли к выводу, что нет никаких оснований для подачи каких-либо официальных жалоб или проведения дополнительных расследований. Несмотря на это, УЕФА и ФИФА хотят провести собственное расследование, получив у RFEF и CTA необходимую информацию.

Сообщается, что если вина будет доказана, «Барселону» могут наказать понижением в классе или вычетом очков. Также каталонцев могут отстранить от еврокубков на один сезон.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10 ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 13:16
Ну конечно, из 240 все ответили, один только не ответил, и конечно же сразу он виноват и на него подозрения. Если его так спокойно отпустили, значит были причины верить его непричастности.
Учитывая как все набросились на Барсу - коллективное письмо клубов ЛаЛиги, публичные комментарии главы ЛаЛиги и их огласка, очевидно, что никакой цели и никакого решения «все замять» не было. Просто ничего не смогли доказать или найти. Посмотрим что теперь прихвостни из УЕФЫ «нароют»
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 11:57, ред.
Ага в особенности когда один судья отказался отвечать на вопросв))) А так зачем вообще платили так и не понятно.Посовещавшись, просто поняли что имелючение Барсы сильно ударит по ла лиге и решили замять. Вот только Уефа и фифа пофиг на ла лигу
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 08:16
Мда. Внутреннее расследование в рамках Федерации футбола Испании показало, что никакой коррупции нет. Противники Барселоны естественно этим недовольны, и решили подключить ФИФУ и УЕФУ.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 02:09
Ого, свои подъехали?))
Усы Пескова...
Усы Пескова...
вчера в 01:01
Создали шум из ничего. Судьи сами не понимают, что происходит, какие показания давать, против кого?
Мадрид очередной раз давит на Барселону с помощью своих ручных.
Futurista
Futurista
02 марта в 22:16
C негрейрами вообще беда в мире творится...то BLM...то бананы на поле летят...теперь Барсу гнобят)...
lotsman
lotsman
02 марта в 22:04
ФИФА и УЕФА своих не сдаёт.
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