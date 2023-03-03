Винисиус оскорбил Гави во время Эль Класико

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вчера, 12:26

Перепалка произошла между нападающим «Реала» и полузащитником «Барселоны» во время первого матча 1/2 финала Кубка Испании.

В одном из моментов встречи бразилец высказал оскорбления прямо в лицо Гави, на что игрок «сине-гранатовых» ответил ироничной улыбкой.