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Винисиус оскорбил Гави во время Эль Класико

вчера, 12:26
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Перепалка произошла между нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором и полузащитником «Барселоны» Гави во время первого матча 1/2 финала Кубка Испании.

В одном из моментов встречи бразилец высказал оскорбления прямо в лицо Гави, на что игрок «сине-гранатовых» ответил ироничной улыбкой.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:35
ничего особенного не случилось ... дело обычное
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 16:34
буся может и ветеран, но еще тот провокатор.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 16:33
Гави по хорошему не должен был доигрывать матч. Потому что еще в первом тайме нормальный рефери дал бы ему первый горчичник.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:03
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:59
Удивляться не стоит, это же ЭльКлассико
Alex12357
Alex12357
вчера в 12:56
Ну то что Гави -идиот ,это известно давно,а вот что с ним станет дальше это очень проблематично!!!
Futurista
Futurista
вчера в 12:52
Прямо в лицо это нормально...Гави улыбнулся иронично и обтёк...
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:41
Это Класико ! Игроки отдадут всё ради победы, как с одной стороны, так и с другой. Чего вы хотели ? Что бы они за руки держались и в хоровод пустились что ли ?!

Мне только непонятно одно.... за что Гави жёлтая, за то, что Винис не может успокоиться, за то, что у Виниса ничего не получается из-за чего и агрессия с пафосом появилась, за то, что Винис возомнил о себе, офигеть какого мнения, поэтому так себя ведёт?....

И нечего Бускетса было толкать (в начале матча, на ровном месте взял и толкнул в грудь Бускетса, и что-то говорил ему, будто не Бускетс ветеран, а он молодой игрок, а наоборот. Причем повода для этого вообще не было).. Бускетс человек не конфликтный. с Де Йонгом цепляйся сколько угодно. Повезло ещё Винисиусу, что Гави был на другом фланге, иначе кошмары снились бы....
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:38
Ничего страшного и удивительного не произошло. Почти в каждом матче встречаются такие эпизоды . Эмоции !
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