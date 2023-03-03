Винисиус оскорбил Гави во время Эль Класико

Перепалка произошла между нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором и полузащитником «Барселоны» Гави во время первого матча 1/2 финала Кубка Испании.
В одном из моментов встречи бразилец высказал оскорбления прямо в лицо Гави, на что игрок «сине-гранатовых» ответил ироничной улыбкой.
Мне только непонятно одно.... за что Гави жёлтая, за то, что Винис не может успокоиться, за то, что у Виниса ничего не получается из-за чего и агрессия с пафосом появилась, за то, что Винис возомнил о себе, офигеть какого мнения, поэтому так себя ведёт?....
И нечего Бускетса было толкать (в начале матча, на ровном месте взял и толкнул в грудь Бускетса, и что-то говорил ему, будто не Бускетс ветеран, а он молодой игрок, а наоборот. Причем повода для этого вообще не было).. Бускетс человек не конфликтный. с Де Йонгом цепляйся сколько угодно. Повезло ещё Винисиусу, что Гави был на другом фланге, иначе кошмары снились бы....
Мне только непонятно одно.... за что Гави жёлтая, за то, что Винис не может успокоиться, за то, что у Виниса ничего не получается из-за чего и агрессия с пафосом появилась, за то, что Винис возомнил о себе, офигеть какого мнения, поэтому так себя ведёт?....
И нечего Бускетса было толкать (в начале матча, на ровном месте взял и толкнул в грудь Бускетса, и что-то говорил ему, будто не Бускетс ветеран, а он молодой игрок, а наоборот. Причем повода для этого вообще не было).. Бускетс человек не конфликтный. с Де Йонгом цепляйся сколько угодно. Повезло ещё Винисиусу, что Гави был на другом фланге, иначе кошмары снились бы....