Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Премьер-Лига 2022/2023

Педринью попросил «Сан-Паулу» временно отстранить его

вчера, 10:45

Нападающий Педринью, выступающий на правах аренды из «Локомотива» за «Сан-Паулу», попросил бразильский клуб о временном отстранении.

Из уважения к «Сан-Паулу» и миллионам болельщиков хотел бы сообщить вам, что вместе с правлением клуба я попросил временно отстранить меня от деятельности. Я принял решение расставить приоритеты и сотрудничать исключительно с властями, чтобы как можно быстрее прояснить все обвинения, выдвинутые против меня, чтобы в ближайшее время я мог возобновить свою карьеру. Пользуюсь возможностью, чтобы поблагодарить свою семью и моего менеджера Роберту, которые безоговорочно поддерживают меня.

Вчера стало известно о том, что бывшая девушка игрока Аманда Нуньес обвинила его в домашнем насилии.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Карпаты» прекратили сотрудничество с фирмой, сделавшей форму для «Зенита»
Вчера, 13:59
Украинская федерация футбола обратилась в Joma в связи с формой «Зенита»
Вчера, 11:33
Хави назвал Карвахаля глупым во время матча «Реал» — «Барселона»
03 марта
Винисиус оскорбил Гави во время Эль Класико
03 марта
СлухиФИФА и УЕФА хотят провести расследование по «делу Негрейры»
02 марта
Полузащитник «Локомотива» Педринью подозревается в домашнем насилии
02 марта
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:19
Игры влюбленных можно назвать насилием.
Борислaв
Борислaв
вчера в 15:08, ред.
Наверное что-то кто-то чего-то не договаривает
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:42
В Бразилии много Педринь...
8y9zcdp86ewf
8y9zcdp86ewf
вчера в 11:14
Как форварда назовёшь, так он себя и ведёт
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:00
Скорее всего его "попросили", чтобы он попросил об отстранение.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 