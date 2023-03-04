Педринью попросил «Сан-Паулу» временно отстранить его

Нападающий , выступающий на правах аренды из «Локомотива» за «Сан-Паулу», попросил бразильский клуб о временном отстранении.

Из уважения к «Сан-Паулу» и миллионам болельщиков хотел бы сообщить вам, что вместе с правлением клуба я попросил временно отстранить меня от деятельности. Я принял решение расставить приоритеты и сотрудничать исключительно с властями, чтобы как можно быстрее прояснить все обвинения, выдвинутые против меня, чтобы в ближайшее время я мог возобновить свою карьеру. Пользуюсь возможностью, чтобы поблагодарить свою семью и моего менеджера Роберту, которые безоговорочно поддерживают меня.