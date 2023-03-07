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Игроки «Манчестер Юнайтед» думали о борьбе за чемпионство

вчера, 16:15

Футболисты «Манчестер Юнайтед» до поражения от «Ливерпуля» в АПЛ (0:7) думали о борьбе за чемпионство.

Главный тренер команды Эрик тен Хаг всеми силами пресекал разговоры о борьбе за квадрупл, но футболисты уже стали размышлять о том, как догнать «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Ранее стало известно, как рулевой МЮ решил наказать команду за этот проигрыш.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 00:02
Полная х**та! АПЛ не та лига, чтобы раздумывать о победе за десяток матчей до конца сезона. Типичная утятина на фоне громкого точечного провала, не более.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 20:47
Попутали свои воображения и свои реальные способности, после такого позора, надо думать только о том, чтобы остаться в 4-ке.
Triem
Triem
вчера в 19:45
...уже стали размышлять... Ну, сами виноваты! 🍷
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:25
Любой нормальный человек будет пресекать разговоры о квадрупле....
Я даже печатать это слово стесняюсь...а они о нём разговаривали....
shur
shur
вчера в 18:23
...как бы доступно им перевести на английски : "Bad is the soldier who does not dream of becoming a general " ..."Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом" ...! И кто там по щелям
всё подслушивает, подглядывает ?!
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 18:04
Ещё возможно...
dadrail
dadrail
вчера в 17:36
Это называется "загад не бывает богат"
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 17:10
Вот же Безумцы!
ДСА
ДСА
вчера в 16:58
Очень хорошо подумали и решили все мячи пропустить в о юной игре, а далее только забивать.
Гость
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