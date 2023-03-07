Игроки «Манчестер Юнайтед» думали о борьбе за чемпионство

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вчера, 16:15

Футболисты «Манчестер Юнайтед» до поражения от «Ливерпуля» в АПЛ (0:7) думали о борьбе за чемпионство.

Главный тренер команды всеми силами пресекал разговоры о борьбе за квадрупл, но футболисты уже стали размышлять о том, как догнать «Арсенал» и «Манчестер Сити».