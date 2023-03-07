Игроки «Манчестер Юнайтед» думали о борьбе за чемпионство

Футболисты «Манчестер Юнайтед» до поражения от «Ливерпуля» в АПЛ (0:7) думали о борьбе за чемпионство.
Главный тренер команды Эрик тен Хаг всеми силами пресекал разговоры о борьбе за квадрупл, но футболисты уже стали размышлять о том, как догнать «Арсенал» и «Манчестер Сити».
Ранее стало известно, как рулевой МЮ решил наказать команду за этот проигрыш.
Я даже печатать это слово стесняюсь...а они о нём разговаривали....
Я даже печатать это слово стесняюсь...а они о нём разговаривали....
всё подслушивает, подглядывает ?!
всё подслушивает, подглядывает ?!