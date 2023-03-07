ЦСКА хочет выкупить Языджи у «Лилля»

ЦСКА хочет выкупить полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, сообщает Aksam.
По информации источника, французский клуб летом рассмотрит возможность продажи игрока. Сам футболист имеет желание вернуться в Россию, где он выступал в прошлом сезоне за «армейцев» с января по июнь 2022 года на правах аренды. Прошлым летом москвичи не смогли договориться с «Лиллем» о выкупе хавбека.
В нынешнем сезоне Языджи играет в аренде в «Трабзонспоре».
" Кот в мешке ", но раз решили...
" Кот в мешке ", но раз решили...
Будь здрав.
Будь здрав.