ЦСКА хочет выкупить Языджи у «Лилля»

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вчера, 17:39

ЦСКА хочет выкупить полузащитника «Лилля» , сообщает Aksam.

По информации источника, французский клуб летом рассмотрит возможность продажи игрока. Сам футболист имеет желание вернуться в Россию, где он выступал в прошлом сезоне за «армейцев» с января по июнь 2022 года на правах аренды. Прошлым летом москвичи не смогли договориться с «Лиллем» о выкупе хавбека.

В нынешнем сезоне Языджи играет в аренде в «Трабзонспоре».