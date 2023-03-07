Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

ЦСКА хочет выкупить Языджи у «Лилля»

вчера, 17:39

ЦСКА хочет выкупить полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, сообщает Aksam.

По информации источника, французский клуб летом рассмотрит возможность продажи игрока. Сам футболист имеет желание вернуться в Россию, где он выступал в прошлом сезоне за «армейцев» с января по июнь 2022 года на правах аренды. Прошлым летом москвичи не смогли договориться с «Лиллем» о выкупе хавбека.

В нынешнем сезоне Языджи играет в аренде в «Трабзонспоре».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Инвестор «Химок» отреагировал на информацию о переходе Зе Луиша
01 марта
СлухиЗе Луиш перейдёт в «Химки». Ранее от игрока отказался ЦСКА
01 марта
Антон Миранчук может перейти в европейский клуб в следующем году
28 февраля
Стало известно, почему Захарян отказался от перехода в «Галатасарай»
28 февраля
В «Бешикташе» ответили на вопрос о возможном летнем трансфере Баринова
26 февраля
Агент Манджукича рассказал, почему его клиент не перешёл в «Локомотив»
24 февраля
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 23:27
Эдуард Григорьевич, дорогой. А не будет ли у нас перебор. Караскаль, Медина, Зделар, Роша, Мойзес, Гайич, Мендес, теперь еще Языджи.? И вроде всех Федотов ставит. Мне это не нравится. Пусть лучше играют наши. Дивеев, Набабкин, Мухин, Обляков, Кучаев, Чалов, Ермаков. 3-4 легионера , больше не надо. Я хочу болеть за российскую команду, а не сборную ЕС.
Naherger
Naherger
вчера в 22:51
Будет очередной провальный трансфер🤦
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:02
Помню, помню этого товарища. Первые матчи играл на "ура", видимо, чтобы понравиться команде, тренеру и зрителю. Затем не то, что скис, а вообще стал игнорировать всех и вся. Понял, видимо, что уровень чемпионата не соответствует его мастерству ( а оно действительно высокое ).
" Кот в мешке ", но раз решили...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:22
Французы могут не согласиться,они сейчас вредные
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 18:58
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 18:34
    С лягушатниками вряд ли договорятся. Мама-жена Макрона воспротивится.
    Sylpheed
    Sylpheed
    вчера в 17:50
    Хоть какая-то приятная новость.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 17:44
    Если получится вернуть Юсуфа то это будет хорошим усилением линии полузащиты. Удачи в переговорах.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     