Антон Миранчук может перейти в европейский клуб в следующем году

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, высказался о будущем своего клиента.
У меня нет никаких сомнений по его будущему, и не важно, это будет «Локомотив» или нет. Конечно, у него приоритет уехать в Европу. Время ещё есть, я думаю, всё так и будет. Летом 2024 года он станет свободным агентом и всё будет хорошо.
Наверное, отработает контракт и уедет. Я думаю, мы предложение получим. Антон не потеряется. Я не знаю, что будет с «Локомотивом», но по будущему Антона у меня нет сомнений.
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С Локомотивом точно ни чего не будет. Как играл в РПЛ, так и будет играть. А вот что будет с Антоном если он уйдёт из Локо, это вопрос. Нет, ну если он захочет составить конкуренцию в чемпионате Кипра Кокорину, тогда другое дело.
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С Локомотивом точно ни чего не будет. Как играл в РПЛ, так и будет играть. А вот что будет с Антоном если он уйдёт из Локо, это вопрос. Нет, ну если он захочет составить конкуренцию в чемпионате Кипра Кокорину, тогда другое дело.