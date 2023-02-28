Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Антон Миранчук может перейти в европейский клуб в следующем году

вчера, 17:56

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, высказался о будущем своего клиента.

У меня нет никаких сомнений по его будущему, и не важно, это будет «Локомотив» или нет. Конечно, у него приоритет уехать в Европу. Время ещё есть, я думаю, всё так и будет. Летом 2024 года он станет свободным агентом и всё будет хорошо.

Наверное, отработает контракт и уедет. Я думаю, мы предложение получим. Антон не потеряется. Я не знаю, что будет с «Локомотивом», но по будущему Антона у меня нет сомнений.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стало известно, почему Захарян отказался от перехода в «Галатасарай»
Вчера, 17:16
В «Бешикташе» ответили на вопрос о возможном летнем трансфере Баринова
26 февраля
Агент Манджукича рассказал, почему его клиент не перешёл в «Локомотив»
24 февраля
Агент Баринова рассказал, почему переход игрока в «Бешикташ» не состоялся
23 февраля
Азмуном в России интересовались три клуба
22 февраля
СлухиИзвестный инсайдер сообщил, что Захарян не перейдёт в «Галатасарай»
21 февраля
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:26
Запустили ещё один сериал. Теперь с Антоном в главной роли.
Boricku
Boricku
вчера в 21:05
Перерос и реаль и борселону
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 19:47
Оформил дубль и тут же ему корону напялили ! Как же у нас это любят !!! ))
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:26
Да кому он нужен. Разве только что в Казахстане и Киргизии с Узбекистаном .
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 18:11
Куда? В Лех?
cska1948
cska1948
вчера в 18:09
"...Я не знаю, что будет с «Локомотивом», но по будущему Антона у меня нет сомнений."
-------------------------
С Локомотивом точно ни чего не будет. Как играл в РПЛ, так и будет играть. А вот что будет с Антоном если он уйдёт из Локо, это вопрос. Нет, ну если он захочет составить конкуренцию в чемпионате Кипра Кокорину, тогда другое дело.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:57
До брата ему не дорасти, может не стоит рисковать?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 