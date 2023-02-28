Антон Миранчук может перейти в европейский клуб в следующем году

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» , высказался о будущем своего клиента.

У меня нет никаких сомнений по его будущему, и не важно, это будет «Локомотив» или нет. Конечно, у него приоритет уехать в Европу. Время ещё есть, я думаю, всё так и будет. Летом 2024 года он станет свободным агентом и всё будет хорошо.

Наверное, отработает контракт и уедет. Я думаю, мы предложение получим. Антон не потеряется. Я не знаю, что будет с «Локомотивом», но по будущему Антона у меня нет сомнений.