Стало известно, почему Захарян отказался от перехода в «Галатасарай»

Защитник «Родины» Заурбек Плиев, который является другом полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, рассказал, почему его товарищ отказался от перехода в «Галатасарай».
Если бы не политическая ситуация, то думаю, что переход в «Галатасарай» был бы для него хорошим шагом. Все-таки команда лидирует в своем чемпионате и может попасть в еврокубки. Но учитывая политическую ситуацию и его армянские корни, ему бы было там тяжело адаптироваться и играть. Было бы большое давление на него. Поэтому, к сожалению, трансфер сорвался, хотя Арсен был на грани перехода. Но в последний момент он все обдумал и отказался.
Как раз бы если не политическая ситуация, то Захарян даже не рассматривал бы вариант с «Галатасараем».
Ну во первых у Захаряна были предложения от топ клубов, да и лучше выбрать середняка АПЛ чем лидера чемпионата Турции.
А во вторых не думаю, что армянин или человек с армянскими корнями хотел бы или мечтал работать и жить в Турции.
Как раз бы если не политическая ситуация, то Захарян даже не рассматривал бы вариант с «Галатасараем».
Ну во первых у Захаряна были предложения от топ клубов, да и лучше выбрать середняка АПЛ чем лидера чемпионата Турции.
А во вторых не думаю, что армянин или человек с армянскими корнями хотел бы или мечтал работать и жить в Турции.
Говоря об армянах в Турции…в одном только Стамбуле проживает 105 тысяч армян.
Этот самый друг Захаряна как раз таки и говорит, что он был на грани перехода, значит сам хотел перейти в Галатасарай, иначе и не начинал бы переговоры (пока не вмешали политику, родители или родня возможно).
Говоря об армянах в Турции…в одном только Стамбуле проживает 105 тысяч армян.
Этот самый друг Захаряна как раз таки и говорит, что он был на грани перехода, значит сам хотел перейти в Галатасарай, иначе и не начинал бы переговоры (пока не вмешали политику, родители или родня возможно).