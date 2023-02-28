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Стало известно, почему Захарян отказался от перехода в «Галатасарай»

вчера, 17:16

Защитник «Родины» Заурбек Плиев, который является другом полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, рассказал, почему его товарищ отказался от перехода в «Галатасарай».

Если бы не политическая ситуация, то думаю, что переход в «Галатасарай» был бы для него хорошим шагом. Все-таки команда лидирует в своем чемпионате и может попасть в еврокубки. Но учитывая политическую ситуацию и его армянские корни, ему бы было там тяжело адаптироваться и играть. Было бы большое давление на него. Поэтому, к сожалению, трансфер сорвался, хотя Арсен был на грани перехода. Но в последний момент он все обдумал и отказался.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:21
Не взяли вот и не перешел
Сп62
Сп62
вчера в 21:32
Может быть всё и срослось бы, но решил перестраховаться. Хозяин барин.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 21:25
Правильно сделал.
Ему там бы покоя не дали, не до игры было бы.
Romeo 777
Romeo 777 ответ przf8ft36jwk (раскрыть)
вчера в 20:02
По факту на деле ни один клуб так и не сделал официального предложения по Захаряну, не говоря уже о ТОП клубах…(даже ДО всех мировых событий, которые начались год назад, были разговоры и остались разговорами).
Говоря об армянах в Турции…в одном только Стамбуле проживает 105 тысяч армян.
Этот самый друг Захаряна как раз таки и говорит, что он был на грани перехода, значит сам хотел перейти в Галатасарай, иначе и не начинал бы переговоры (пока не вмешали политику, родители или родня возможно).
pomor45
pomor45
вчера в 19:36
И речи не шло. Армянин для турка вроде красной тряпки для быка.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:57
После интереса от Челси Галатасарай не так уж сладок
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:27
В целях безопасности это правильно
shlomo
shlomo
вчера в 17:55
На Турции свет клином не сошелся...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:45
Сорвался и это к лучшему. Захарян найдет себе получше клуб, чем Галатасарай. Думаю, он способен заиграть в лиге из топ-5.
przf8ft36jwk
przf8ft36jwk
вчера в 17:39
Заурбек Плиев вообще понимает, что он говорит?
Как раз бы если не политическая ситуация, то Захарян даже не рассматривал бы вариант с «Галатасараем».
Ну во первых у Захаряна были предложения от топ клубов, да и лучше выбрать середняка АПЛ чем лидера чемпионата Турции.
А во вторых не думаю, что армянин или человек с армянскими корнями хотел бы или мечтал работать и жить в Турции.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:19
То, что без политики не обошлось всем и так было понятно.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 17:18
Зассал парнишка . Хотя ,за турков даже греки играют , если я не ошибаюсь !
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