Стало известно, почему Захарян отказался от перехода в «Галатасарай»

Защитник «Родины» , который является другом полузащитника «Динамо» , рассказал, почему его товарищ отказался от перехода в «Галатасарай».

Если бы не политическая ситуация, то думаю, что переход в «Галатасарай» был бы для него хорошим шагом. Все-таки команда лидирует в своем чемпионате и может попасть в еврокубки. Но учитывая политическую ситуацию и его армянские корни, ему бы было там тяжело адаптироваться и играть. Было бы большое давление на него. Поэтому, к сожалению, трансфер сорвался, хотя Арсен был на грани перехода. Но в последний момент он все обдумал и отказался.