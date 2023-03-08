Лапорта раскрыл трансферные планы «Барселоны» на лето

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08 марта 2023, 19:37

Президент «Барселоны» рассказал о трансферных планах клуба на лето, отметив, что ситуацию осложняет превышение потолка зарплат.

«Барса», безусловно, должна подписать вингера, а также центрального защитника. Конечно, нападающий придёт, но кто-то должен будет уйти.