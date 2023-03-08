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Лапорта раскрыл трансферные планы «Барселоны» на лето

08 марта 2023, 19:37

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о трансферных планах клуба на лето, отметив, что ситуацию осложняет превышение потолка зарплат.

«Барса», безусловно, должна подписать вингера, а также центрального защитника. Конечно, нападающий придёт, но кто-то должен будет уйти.

Ранее глава «сине-гранатовых» подтвердил встречу с отцом нападающего ПСЖ Лионеля Месси Хорхе, но сообщается, что возвращение аргентинца не обсуждалось.

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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 15:40, ред.
Можго, если в эту баню никого никогда не пускали. Коррупцией не надо заниматься и тогда ничего не дадут. Барса мне Баллотели напоминает. Вот как тот загубил себе талант,также Барса загубила себе репутацию. Из клуба который играл без спонсоров а на майке были надписи детские дома , превратилась просто в гнездо коррупции, так скатиться надо умудрится было. Даже на Марадону больше похожа, который из прекрасного футболиста стал алкаголиеом, нариком и дебоширом. И еще позорные вылеты из лч, ужас просто
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 15:33
Ну с Пересом пусть что угодно делают, его проблемы нам всем до лампочки.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 13:38
А как думаешь, если такой идеей запахнет в воздухе, то народ её не поддержит? Особенно учитывая то, кто такой Лапорта а кто Месси для Барсы? И не надо забывать, что подавляющее большинство болельщиков рассчитывает на какой-никакой камбек Леопольда, а Жоан как бы не сильно-то управленец-от-Бога, по крайней мере пока это никак не проявляется - еще один косяк типа вылета из ЛЕ в которой Барса вообще не должна быть и секир-башка да в чан в 77м окунайся, а на завтра никто и не вспомнит, что такой Лапорта был. Я хз, может и не так, да и вообще к небывалому величию приведет клуб Жоан, но пока явных предпосылок к этому нет, а вот предпосылки к тому, что Месси не закрыл гештальт в Барсе есть в головах у многих людей
112910415
112910415
вчера в 12:11
пока сильно много неизвестных в уравнении !
Agamaga........
Agamaga........ ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 11:34
Как можно в бане волос не найти?) ещё как можно найти. Когда возьмутся, общественность много нового узнает о них.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 11:32
Все они подконтрольные и подчиняются одной системе.
У каждого клуба есть за что взяться и тянуть нитку.
Я уже говорил ранее, что не удивляюсь, если Переса начнут обвинять в сексуальных домогательствах или в изнасиловании 20 летней давности. Все эти дела преследуют только одну цель - это приземлить зазнавших.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 11:07
Продать - чтобы купить...
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 09:56
Да и за Реал и Переса первым делом взялись, просто ничего найти не могут
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 09:55, ред.
Копать начала не УЕФА и не Фифа. А прокуротура Барсы, потому что этот Негейро додумался угражать вацапе. И то изначально просто под него копали, Барса вторична вышла. Поэтому опять мимо . А вот за юве на самом деле уефашные взялись . Но те сами виноваты, и за старого Роналду такой фигней заниматься, это надо конечно додуматься . Это сейчас Уефа узнав собственное расследование будет делать
monah-10
monah-10 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 01:34
На это есть управление клуба, это как государство вроде и у нас все недра да и власть принадлежит народу, но то кого мы выбираем чхать на этот народ хотели. Вспоминается недавнее высказывание господина Улюкаева, как же хорошо оказывается жить среди людей.... В точку сказано, а лять находясь у власти ты что блин не с людьми жил....
Agamaga........
Agamaga........ ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
08 марта в 23:45
Есть ещё третий вариант - облом сливочных)
Перес в этой истории если не прямой, то всё равно виновник. Скорее всего за суперлигу начали копать, с Ювентусом разобрались, следом Барселона, а далее может и Реал, тогда интересно будет почитать /послушать версии сливочных болельщиков.
Варвар7
Варвар7
08 марта в 22:43
Может поэтому Лапорта и раскрыл трансферные планы, потому что в последствии планы планы могут так и остаться планами. И потом можно объяснить, что в силу ряда причин не получилось. Ну не "срослось".
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ monah-10 (раскрыть)
08 марта в 21:58
И по-твоему болельщики организовали уход Месси? Скажи эту фразу деньгам! Просто лол))
A.S.A
A.S.A
08 марта в 21:55
Летом все будет ясно, а пока это всего лишь пустые разговоры
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
08 марта в 21:47
Вангую. Барса в очередной раз наплевав на вме купит, ее накажут и за ффп, начнется расследовагия, под конец Агамага во всем обвинит Переса))
ABir
ABir
08 марта в 21:37
Ничего конкретного: не кто уйдет, не кто прийдет.
monah-10
monah-10 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
08 марта в 21:34
Клуб принадлежит болельщикам, никто не имеет права, что-то и как-то дробить клуб.
zooveterinar
zooveterinar
08 марта в 21:02
Да заберите ,этого гнома себе,трость еще ему дайте,пусть там сидитдо пенсии,с папочкой!!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
08 марта в 20:53
А неплохим актом было бы отдача части прав на управление клубом самому Месси, все таки это его днк, да и 79аться клубу он вряд ли даст, иначе его изобьют помойными побоями...
А так глядишь даст прорывного пинка, сделается типа спортдиректором, думаю в футболе он шарит, но не на уровне тренера, порой на его лице читается, что он сам в а4уе, как прошла та или иная комбинация, а так с Хави поладит конечно, да и свой вклад внесёт в родной клуб, одно непонятно - куда деваться Лапорте тк они с ним в штыки, но, вот если его убрать, уравнение идеально сложится
ДСА
ДСА
08 марта в 20:42
Планы есть, денег нет.
lotsman
lotsman
08 марта в 20:30
А как же запрет на покупку новых игроков?
Agamaga........
Agamaga........ ответ Elliada (раскрыть)
08 марта в 20:19
Время покажет кто из них был прав.
dok66
dok66
08 марта в 20:09
Планы то планами , даже потолок зарплат можно снивелировать , но как же запрет ? Да еще та дел с судьями вроде висит .
Elliada
Elliada
08 марта в 20:02
Ла Лига вроде запретила подписывать новичков летом? Или уже лазейку нашли?
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