Лапорта раскрыл трансферные планы «Барселоны» на лето

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о трансферных планах клуба на лето, отметив, что ситуацию осложняет превышение потолка зарплат.
«Барса», безусловно, должна подписать вингера, а также центрального защитника. Конечно, нападающий придёт, но кто-то должен будет уйти.
Ранее глава «сине-гранатовых» подтвердил встречу с отцом нападающего ПСЖ Лионеля Месси Хорхе, но сообщается, что возвращение аргентинца не обсуждалось.
А так глядишь даст прорывного пинка, сделается типа спортдиректором, думаю в футболе он шарит, но не на уровне тренера, порой на его лице читается, что он сам в а4уе, как прошла та или иная комбинация, а так с Хави поладит конечно, да и свой вклад внесёт в родной клуб, одно непонятно - куда деваться Лапорте тк они с ним в штыки, но, вот если его убрать, уравнение идеально сложится
А так глядишь даст прорывного пинка, сделается типа спортдиректором, думаю в футболе он шарит, но не на уровне тренера, порой на его лице читается, что он сам в а4уе, как прошла та или иная комбинация, а так с Хави поладит конечно, да и свой вклад внесёт в родной клуб, одно непонятно - куда деваться Лапорте тк они с ним в штыки, но, вот если его убрать, уравнение идеально сложится