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Тухель — главный кандидат на должность нового тренера ПСЖ

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Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ shlomo2 (раскрыть)
09 марта в 19:07
Скорее всего да, можно предположить что ПСЖ мог бы пригласить Эмери, который прошел Баварию в прошлом сезоне в ЛЧ, но и он тренировал ПСЖ.
Проблема есть в самом клубе и клубу не хватает веры и терпения. От того что они поменяют еще несколько тренеров ситуацию не изменить, а если меняют и ничего не меняется, значит у клуба есть внутренние проблемы.
Сейчас ПСЖ напоминает МЮ, когда те скупали дорогих игроков, а результата нет. Немного добавить дисциплины Гальтье не может, так как слить его могут в клубе.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
09 марта в 18:38
ну там нужно будет поцеловать в самую дырочку, зажмурившись и не убеждая себя в том, что владелец мог плохо подтереться после копроиспражнения, впрочем деньги могут поправить многое
112910415
112910415
09 марта в 18:20
пусть Тухель
пусть не Тухель
внутренние проблемы раздирают клуб, и нет им конца
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
09 марта в 18:15
От большого баласта с маленьким ростом. Как в известной комедии: "Маленький гигант большого секса".
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
09 марта в 18:07
Оно ему надо? Тухелю нужен клуб по проще!
Ironigor
Ironigor
09 марта в 17:31, ред.
Тухель — главный кандидат на должность нового тренера ПСЖ .

Всё может быть в наше время. Хотя очень сомневаюсь в том ,что Тухель захочет
возглавить второй раз ПСЖ. Разве только что если гонка за супер куш 💰 не перевесит здравый смысл, как это было с Мбаппе.

Возглавить ПСЖ, это значит решать кучу внутренних проблем, а не только создавать из игроков-миллионеров боеспособный коллектив-команду для выполнения самых высоких задач и целей. А внутренних проблем скорее всего намного больше чем проблемы внутри самой команды.

Внутри клуба работает целая система личных амбиций и денежных отношений, и, естественно, заработков, учитывая финансовые вливания, супер контрактов, зарплатной ведомости, и т.д. Вообщем всё связанное вокруг движения денежных масс. И тут одному тренерскому штабу будет работать очень трудно, можно сказать невозможно.

Пока в самом высшем руководстве клуба не будет сделано полное реформирование всей системы менеджерского состава на разных уровнях.

Ну вот как-то так, это моё субъективное мнение.
Всем Добра !
shur
shur
09 марта в 17:09
...первостепенная задача избавиться от БАЛАСТа с маленьким
ростом, Тухелю флаг в руки!
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
09 марта в 17:08
Можно...
Шуnя771
Шуnя771
09 марта в 17:05
Слишком много звёзд, слишком много тренеров...
Jon718875
Jon718875
09 марта в 16:58
Дважды на теже грабли
shlomo2
shlomo2
09 марта в 16:49
Не думаю что в ПСЖ все дело в тренере... и Тухель не решит проблему игры команды...
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