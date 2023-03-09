Тухель — главный кандидат на должность нового тренера ПСЖ .

Кристоф Гальтье может быть уволен из ПСЖ после окончания нынешнего сезона.
Главным кандидатом на его замену считается Томас Тухель, который уже работал с парижским клубом с 2018 по 2020 год.
Кристоф Гальтье может быть уволен из ПСЖ после окончания нынешнего сезона.
Главным кандидатом на его замену считается Томас Тухель, который уже работал с парижским клубом с 2018 по 2020 год.
Всё может быть в наше время. Хотя очень сомневаюсь в том ,что Тухель захочет
возглавить второй раз ПСЖ. Разве только что если гонка за супер куш 💰 не перевесит здравый смысл, как это было с Мбаппе.
Возглавить ПСЖ, это значит решать кучу внутренних проблем, а не только создавать из игроков-миллионеров боеспособный коллектив-команду для выполнения самых высоких задач и целей. А внутренних проблем скорее всего намного больше чем проблемы внутри самой команды.
Внутри клуба работает целая система личных амбиций и денежных отношений, и, естественно, заработков, учитывая финансовые вливания, супер контрактов, зарплатной ведомости, и т.д. Вообщем всё связанное вокруг движения денежных масс. И тут одному тренерскому штабу будет работать очень трудно, можно сказать невозможно.
Пока в самом высшем руководстве клуба не будет сделано полное реформирование всей системы менеджерского состава на разных уровнях.
Ну вот как-то так, это моё субъективное мнение.
Всем Добра !
Всё может быть в наше время. Хотя очень сомневаюсь в том ,что Тухель захочет
возглавить второй раз ПСЖ. Разве только что если гонка за супер куш 💰 не перевесит здравый смысл, как это было с Мбаппе.
Возглавить ПСЖ, это значит решать кучу внутренних проблем, а не только создавать из игроков-миллионеров боеспособный коллектив-команду для выполнения самых высоких задач и целей. А внутренних проблем скорее всего намного больше чем проблемы внутри самой команды.
Внутри клуба работает целая система личных амбиций и денежных отношений, и, естественно, заработков, учитывая финансовые вливания, супер контрактов, зарплатной ведомости, и т.д. Вообщем всё связанное вокруг движения денежных масс. И тут одному тренерскому штабу будет работать очень трудно, можно сказать невозможно.
Пока в самом высшем руководстве клуба не будет сделано полное реформирование всей системы менеджерского состава на разных уровнях.
Ну вот как-то так, это моё субъективное мнение.
Всем Добра !
Проблема есть в самом клубе и клубу не хватает веры и терпения. От того что они поменяют еще несколько тренеров ситуацию не изменить, а если меняют и ничего не меняется, значит у клуба есть внутренние проблемы.
Сейчас ПСЖ напоминает МЮ, когда те скупали дорогих игроков, а результата нет. Немного добавить дисциплины Гальтье не может, так как слить его могут в клубе.
Проблема есть в самом клубе и клубу не хватает веры и терпения. От того что они поменяют еще несколько тренеров ситуацию не изменить, а если меняют и ничего не меняется, значит у клуба есть внутренние проблемы.
Сейчас ПСЖ напоминает МЮ, когда те скупали дорогих игроков, а результата нет. Немного добавить дисциплины Гальтье не может, так как слить его могут в клубе.