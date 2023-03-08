Тухель может сменить Моуриньо в «Роме»

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08 марта 2023, 09:57

«Рома» рассматривает вариант с назначением бывшего тренера «Челси» и ПСЖ .

, скорее всего, покинет свою должность после окончания нынешнего сезона, а немецкий специалист является основным кандидатом на его замену.