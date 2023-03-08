Тухель может сменить Моуриньо в «Роме»

«Рома» рассматривает вариант с назначением бывшего тренера «Челси» и ПСЖ Томаса Тухеля.
Жозе Моуриньо, скорее всего, покинет свою должность после окончания нынешнего сезона, а немецкий специалист является основным кандидатом на его замену.
«Рома» рассматривает вариант с назначением бывшего тренера «Челси» и ПСЖ Томаса Тухеля.
Жозе Моуриньо, скорее всего, покинет свою должность после окончания нынешнего сезона, а немецкий специалист является основным кандидатом на его замену.
Ну а так что, на мой непрофессиональный взгляд, Моур не умеет и не хочет использовать сильные стороны игроков, загоняет их в одному ему известные схемы. Налицо возрастающая неадекватность.... Наверное поэтому в игре Ромы удачи чередуются с провалами...
Ну а так что, на мой непрофессиональный взгляд, Моур не умеет и не хочет использовать сильные стороны игроков, загоняет их в одному ему известные схемы. Налицо возрастающая неадекватность.... Наверное поэтому в игре Ромы удачи чередуются с провалами...
Да, специфичный он и не всякому клубу подходит, однако, где бы он ни работал, всегда выжимал из своих по максимуму.
Вот и на Рому сегодня если взглянуть, то тоже самое видим: в составе, кроме Дибалы, одна (по меркам уровневого футбола) посредственность. Но даже тут португалец умудряется из г.... конфетку лепить.
Да, специфичный он и не всякому клубу подходит, однако, где бы он ни работал, всегда выжимал из своих по максимуму.
Вот и на Рому сегодня если взглянуть, то тоже самое видим: в составе, кроме Дибалы, одна (по меркам уровневого футбола) посредственность. Но даже тут португалец умудряется из г.... конфетку лепить.