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Тухель может сменить Моуриньо в «Роме»

08 марта 2023, 09:57

«Рома» рассматривает вариант с назначением бывшего тренера «Челси» и ПСЖ Томаса Тухеля.

Жозе Моуриньо, скорее всего, покинет свою должность после окончания нынешнего сезона, а немецкий специалист является основным кандидатом на его замену.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
08 марта в 19:56
Тухеля вряд ли Рома заинтересует да и финансы у них не очень...Маловероятно.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
08 марта в 18:59
А чем Маур плох в "Роме"? В кои-то веки вывел клуб в топ 4 СериаЛа, есть хорошая возможность попасть в ЛЧ по итогам сезоне. Другое дело что его хватает на максимум 2 сезона, второй как правило хуже.
zooveterinar
zooveterinar
08 марта в 18:57, ред.
Наверное ,уже пора,хотя Рома в хвосте не болтается,там далеко ,не все так плохо,правда больше одного гола за игру почти не забивают,но это же не повод,чтобы выгонять некогда особенного,а нынешне психически-растроенного тренера!! Это как в песне той,лытять утки!!!
SonicStar
SonicStar ответ Шуnя771 (раскрыть)
08 марта в 18:14
У Моуринью вроде как контракт до лета
протон
протон
08 марта в 15:32
Тухелю нужны трансферы и новые игроки. У Интера нет денег даже на текущих игроков
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shlomo (раскрыть)
08 марта в 14:50, ред.
Я бы не был так категоричен к Мауру.
Да, специфичный он и не всякому клубу подходит, однако, где бы он ни работал, всегда выжимал из своих по максимуму.
Вот и на Рому сегодня если взглянуть, то тоже самое видим: в составе, кроме Дибалы, одна (по меркам уровневого футбола) посредственность. Но даже тут португалец умудряется из г.... конфетку лепить.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ shlomo (раскрыть)
08 марта в 14:13
Анчелотти? Вроде он действующий победитель ЛЧ и в ЛЧ пока играет. Пока перспективные тренеры пытаются выбраться из болота, Анчелотти уже наштамповал трофеи. Не понимаю логику.
Тогда какой тренер достоин внимания? Не говорите что Пеп это уже как мантра.
Василий 50
Василий 50
08 марта в 14:01
Моуриньо нашел уши для навешивания лапши.
Russia_4ever
Russia_4ever ответ shlomo (раскрыть)
08 марта в 13:33
Ой да, стоит проиграть Тухелю и точно также все его заслуги обесценят и еще добавят, что раньше ему просто везло. Одно и то же постоянно, неужели вы этого не замечаете)
112910415
112910415
08 марта в 12:38
а в Челси он никого не может сменить ?
galem72
galem72
08 марта в 12:33
Роме это всяко пойдёт на пользу.
Russia_4ever
Russia_4ever
08 марта в 11:59
Тухлый
lotsman
lotsman
08 марта в 11:58
Навряд ли Тухель сможет выровнять игру Ромы.
dok66
dok66
08 марта в 11:56
То , что Мауриньо в Роме свое отыграл , это точно . Клуб не развивается , на фоне того же Наполи , Интера . Нужно что-то менять и , думаю , Тухель это просто один из нескольких кандидатов .
Zak11
Zak11 ответ shlomo (раскрыть)
08 марта в 11:33
Тем не менее Моуриньо везунчик. И с Ромой выиграл трофей. Не думаю что сейчас будут принимать решение о замене тренера. Всё таки есть шансы в ЛЧ попасть по ходу сезона.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
08 марта в 11:32
Не пойдет Тухель в Рому, успокойтесь
hzug9dc63y5t
hzug9dc63y5t
08 марта в 11:26
С тухлым Рома станет обычным середнячком
Шуnя771
Шуnя771
08 марта в 11:17
Весенний лёт уток!
А если и замена - с отступными, что бы кто ни говорил, но Мавр в теме!
shlomo
shlomo
08 марта в 10:55
Моуриньо напоминает позднего Капелло, которому работу давало его имя. Но все когда-то закончится, и конец карьеры Моуриньо тоже близок :( в свое время был моим лично любимым тренером, но, к сожалению, все заканчивается). Следующий на очереди из сдувающихся - Анчелотти, который тоже мне крайне симпатичен. Пришло время нового футбола, новых героев. Тухель яркий тому пример. Просто берет и одного из аутсайдеров плей офф ЛЧ выводит в финал, полностью переигрывая соперника.

Ну а так что, на мой непрофессиональный взгляд, Моур не умеет и не хочет использовать сильные стороны игроков, загоняет их в одному ему известные схемы. Налицо возрастающая неадекватность.... Наверное поэтому в игре Ромы удачи чередуются с провалами...
pbd29r5pymmm
pbd29r5pymmm
08 марта в 10:22
Может эта смена тренера пойдёт на пользу
shlomo
shlomo
08 марта в 10:16
Всем Добра!

Уважаемые женщины нашего сайта!

С Международным женским днем!
Пусть будет море счастья в нем,
Букеты, радость, комплименты
И только яркие моменты!
Варвар7
Варвар7
08 марта в 10:06
У Ромы в чисто футбольном плане дела обстоят не плохо, возможно босы клуба захотели наставника "по спокойнее".
Гость
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