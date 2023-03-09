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В ПСЖ приняли окончательное решение уволить Гальтье

09 марта 2023, 09:24

Кристоф Гальтье покинет должность главного тренера ПСЖ.

По данным источника, руководство парижского клуба уволит наставника после окончания нынешнего сезона.

Скорее всего, такое решение принято из-за вылета команды от «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
10 марта в 14:00
Сама модель ПСЖ изначально неправильная. Шейхи купили дорогих игроков и всячески их лелеят и балуют, раздувая их эго, что приводит к тому, что игроки банально капризничают и наглеют. А потом с этими капризными ребятами тренер строить команду. Но как ты построишь команду, если твой авторитет не выше чсв отдельных игроков?
Андрей Говоруха
Андрей Говоруха
09 марта в 14:13
    A.S.A
    A.S.A
    09 марта в 12:53, ред.
    Проблема ПСЖ не в тренере, а в амбициях шейхов, которые думают, что раз у них есть много денег, они легко смогут завоевать этот трофей! Нет, не каждый топ клуб может взять и с легкостью победить в ЛЧ, тут не только звездность состава определяет итог!

    Нужна команда, а не сборище звезд, ну и везение
    Гальтье на самом деле крутой тренер, который добился успеха во Франции со скромным Лиллем в момент гегемонства ПСЖ. Этот тренер за год поставил довольно-таки интересный футбол в Ницце.

    В Париже просто хотят все и сразу но ходят на поводу у звездных игроков, а нужно уважать работу тренера и доверять тренеру! Чтобы создать нормальную команду, нужно время, а его в Париже не дают....
    112910415
    112910415
    09 марта в 11:59
    к чему прикасался царь Мидас, всё обращалось в золото ... всё как мечтал !
    тот царь помер с голоду ... вот и у ПСЖ проблемы !
    sir_Alex
    sir_Alex
    09 марта в 11:30
    Непонятно, зачем его вообще приглашали.
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    09 марта в 11:14
    Короче всех будут увольнять, хоть Зидан придет. Просто нужно разгонять этот балаган капризных звезд типа Неймара, Мбаппе и т.п.
    Comentarios
    Comentarios
    09 марта в 10:17
    Да не в тренере тут причина а в самих игроках
    cska1948
    cska1948
    09 марта в 09:57
    Да, тренерской доле не позавидуешь. Гнать надо Месси, Мбаппе, Неймара, а гонят тренера. Ведь именно эти звёзды должны делать результат, а результата как не было, так и нет...
    Elliada
    Elliada
    09 марта в 09:41
    Когда уволили Тухеля, который вывел ПСЖ в финал ЛЧ и выиграл все внутренние трофеи за один сезон, уже не стоит удивляться. Сейчас, чтобы остаться тренером ПСЖ нужно выиграть ЛЧ. Всё остальное не считается.

    Вообще, не нравится такая политика ПСЖ. Они играют в русскую рулетку. Один шанс или увольнение. Артете дали время в Арсенале и он пока себя оправдывает. Дайте хоть одному тренеру поработать несколько лет.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    09 марта в 09:37
    Смена тренера давно напрашивалась, хотя и не всё от него зависело
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
    09 марта в 09:35
    Удивляет не увольнение, удивляет как таких назначают. Чтобы выиграть внутренний чемпионат, с такими игроками, хоть любого поставь. А вот выиграть ЛЧ, нужен харизматичный тренер, с большим опытом и выигрывавших трофеи на различных крупных турнирах.
    Ironigor
    Ironigor
    09 марта в 09:34
    Ну вот и всё, наконец-то это произошло.
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    Alex12357
    Alex12357
    09 марта в 09:34, ред.
    Нужно Меське зарплату повысить иначе дело хана!Вчера прошагал по полю в поисках денег ,-не нашёл,да и в ворота не попал -не дали и это лучший игрок в футболе по мнению Инфантино,придётся вернуть бабло ,Меська проиграл-как проигрывал с Барселоной!
    k8py8pz2wwat
    k8py8pz2wwat
    09 марта в 09:29
    Лучше бы приняли окончательное решение расформироваться, а бабло раздать бедным
    Гость
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