В ПСЖ приняли окончательное решение уволить Гальтье

Кристоф Гальтье покинет должность главного тренера ПСЖ.
По данным источника, руководство парижского клуба уволит наставника после окончания нынешнего сезона.
Скорее всего, такое решение принято из-за вылета команды от «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Вообще, не нравится такая политика ПСЖ. Они играют в русскую рулетку. Один шанс или увольнение. Артете дали время в Арсенале и он пока себя оправдывает. Дайте хоть одному тренеру поработать несколько лет.
Вообще, не нравится такая политика ПСЖ. Они играют в русскую рулетку. Один шанс или увольнение. Артете дали время в Арсенале и он пока себя оправдывает. Дайте хоть одному тренеру поработать несколько лет.
Нужна команда, а не сборище звезд, ну и везение
Гальтье на самом деле крутой тренер, который добился успеха во Франции со скромным Лиллем в момент гегемонства ПСЖ. Этот тренер за год поставил довольно-таки интересный футбол в Ницце.
В Париже просто хотят все и сразу но ходят на поводу у звездных игроков, а нужно уважать работу тренера и доверять тренеру! Чтобы создать нормальную команду, нужно время, а его в Париже не дают....
Нужна команда, а не сборище звезд, ну и везение
Гальтье на самом деле крутой тренер, который добился успеха во Франции со скромным Лиллем в момент гегемонства ПСЖ. Этот тренер за год поставил довольно-таки интересный футбол в Ницце.
В Париже просто хотят все и сразу но ходят на поводу у звездных игроков, а нужно уважать работу тренера и доверять тренеру! Чтобы создать нормальную команду, нужно время, а его в Париже не дают....