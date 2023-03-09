Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Игроки «Челси» воодушевлены тем, что Поттер хорошо справляется с давлением

09 марта 2023, 13:43

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер за неделю до ответного матча против «Боруссии» Дортмунд в Лиге чемпионов провёл встречи с футболистами и руководством клуба.

47-летний специалист провёл несколько личных бесед с игроками, тренерским штабом и боссами «синих», включая владельца команды Тодда Боэли. Он рассказал о своём плане по развития клуба, а также выслушал претензии от руководства и футболистов.

Поттер смог разрядить атмосферу в раздевалке, которая появилась из-за неудачных результатов. Например, капитанскую повязку в матче с «Боруссией» получил Матео Ковачич, а пенальти дали исполнить Каю Хаверцу. Игроки и боссы «Челси» были впечатлены тем, как Поттер сумел справиться с давлением, которое на него оказывалось.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиРауль может возглавить «Реал» в случае ухода Анчелотти
Вчера, 22:32
СлухиДжеррард может возглавить «Трабзонспор»
Вчера, 14:36
СлухиИндзаги не уволят из «Интера» до конца сезона
Вчера, 12:34
СлухиБьелса хочет возглавить команду из чемпионата Англии
12 марта
СлухиИндзаги могут уволить из «Интера»
12 марта
Гальтье: «Я тренер, который будет бороться вместе с командой»
12 марта
Сортировать
Все комментарии
zpghq92qzbhj
zpghq92qzbhj
09 марта в 19:18
Да плевать им на тренера.
dok66
dok66
09 марта в 19:01
Время покажет . Да и кто на Поттера давил ? Хозяева не давили , игроки по определению не могли , болельщики просто наблюдают чем все закончится . Вот и просмотрим во что выльются эти эксперименты в итоге , проход в 1\4 - это еще не показатель .
Capral
Capral ответ 112910415 (раскрыть)
09 марта в 18:29
Оптимизм- никогда не бывает преждевременным. Преждевременными- могут быть громкие заверения и обещания.
112910415
112910415
09 марта в 18:23
оптимизм - штука хорошая и полезная !
но преждевременная в данном случае
Capral
Capral
09 марта в 17:39
Речь не идет о милости и даже не о победе в ЛЧ. Сейчас главное- сплотить команду и тренера в одно целое, вселить уверенность. Да, игра еще сырая, команда, возможно, только выходит из кризиса, и ей, и её тренеру нужна поддержка болельщиков, и руководства. Две игры с Боруссией показали, что Челси не так плох как кажется- фундамент имеется. Сейчас- главное развить успех, хотя сделать это будет непросто. Но каждая новая победа- станет для команды новым трамплином для достижения побед больших и ярких!!! Удачи Челси и её тренеру!!!
Elliada
Elliada
09 марта в 17:02
Одна игра и уже сменили гнев на милость??? Чтобы Челси попал в ЛЧ в следующем сезоне, нужно выиграть ЛЧ. В чемпионате шансов нет. Что будет, когда Челси вылетит из ЛЧ? Прошли Боруссию, но впереди будут топ клубы.
adekvat
adekvat
09 марта в 15:45
С че он справляется? Многие сейчас с ним справляются, только остальным от этого не легче.
Capral
Capral ответ Байкал-38 (раскрыть)
09 марта в 15:01, ред.
Чем же это вам, Поттер, так не угодил- что вы так озлоблены?
Jon718875
Jon718875
09 марта в 15:01
Везёт Поттеру с давлением, а мне нет, 140/90
Байкал-38
Байкал-38
09 марта в 14:54
После следующей стадии разговоры будут другими.
Не буду скрывать, с прошлого года симпатия к Челси прошла и желать им удачу было бы лицемерием.
В следующем раунде им попадётся более сильный клуб и вдоволь порезвиться над не Гарри Поттером.
ДСА
ДСА
09 марта в 14:24
Похоже ветер подул в другую сторону: то игроки были недовольны тренером, а теперь за него.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 марта в 13:59
Оживились они после победы над соперником в Лиге Чемпионов...
Capral
Capral
09 марта в 13:57, ред.
    Кайзеркрюгер
    Кайзеркрюгер
    09 марта в 13:55
    С арбитром он справился на ура
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     