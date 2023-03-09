Игроки «Челси» воодушевлены тем, что Поттер хорошо справляется с давлением

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09 марта 2023, 13:43

Главный тренер «Челси» за неделю до ответного матча против «Боруссии» Дортмунд в Лиге чемпионов провёл встречи с футболистами и руководством клуба.

47-летний специалист провёл несколько личных бесед с игроками, тренерским штабом и боссами «синих», включая владельца команды . Он рассказал о своём плане по развития клуба, а также выслушал претензии от руководства и футболистов.

Поттер смог разрядить атмосферу в раздевалке, которая появилась из-за неудачных результатов. Например, капитанскую повязку в матче с «Боруссией» получил , а пенальти дали исполнить . Игроки и боссы «Челси» были впечатлены тем, как Поттер сумел справиться с давлением, которое на него оказывалось.