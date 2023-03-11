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Только 2 тренера одержали больше побед в Ла Лиге с «Реалом», чем Анчелотти

вчера, 22:16
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

«Реал» обыграл «Эспаньол» (3:1) в матче 25-го тура Ла Лиги.

Это победа стала сотой во главе мадридского клуба для Карло Анчелотти в рамках чемпионата Испании (за 139 игр).

Только Зинедин Зидан (124) и Мигель Муньос (257) одержали больше побед в Ла Лиге с «Реалом», чем Анчелотти.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
сегодня в 07:30
Муньоса, вообще можно в счёт не брать, человек почти 15 лет тренером Реала был
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:09
Мигеля уже вряд-ли кто догонит
FenixSL
FenixSL
вчера в 23:53
жаль не получится подняться выше в рейтинге этом)
к сожалению, в руководстве клуба не могут спокойно работать
а может, это и есть двигатель прогресса, действительно
Gahi
Gahi
вчера в 22:40
Есть к чему стремиться Анчелотти к новым результатам с командой Реал Мадрид. Удачи
Гость
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