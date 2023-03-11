Только 2 тренера одержали больше побед в Ла Лиге с «Реалом», чем Анчелотти

«Реал» обыграл «Эспаньол» (3:1) в матче 25-го тура Ла Лиги.
Это победа стала сотой во главе мадридского клуба для Карло Анчелотти в рамках чемпионата Испании (за 139 игр).
Только Зинедин Зидан (124) и Мигель Муньос (257) одержали больше побед в Ла Лиге с «Реалом», чем Анчелотти.
к сожалению, в руководстве клуба не могут спокойно работать
а может, это и есть двигатель прогресса, действительно
к сожалению, в руководстве клуба не могут спокойно работать
а может, это и есть двигатель прогресса, действительно