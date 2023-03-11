Только 2 тренера одержали больше побед в Ла Лиге с «Реалом», чем Анчелотти

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вчера, 22:16

«Реал» обыграл «Эспаньол» (3:1) в матче 25-го тура Ла Лиги.

Это победа стала сотой во главе мадридского клуба для в рамках чемпионата Испании (за 139 игр).

Только (124) и (257) одержали больше побед в Ла Лиге с «Реалом», чем Анчелотти.