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МЮ впервые за 23 года забил 2+ гола в 15 домашних матчах подряд

10 марта 2023, 10:15
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед4 : 1Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Бетиса» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (4:1).

Манкунианцы в 15 играх подряд на «Олд Траффорд» забили 2 и более голов. Всего за этот отрезок было забито 43 мяча. Такой серии у МЮ не было с 2000 года.

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Все комментарии
П0жи3I-IeHH0 3a6aHEHHый П0-ль
П0жи3I-IeHH0 3a6aHEHHый П0-ль
10 марта в 12:47
Да ну, с ума сойти
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 марта в 10:19
А ведь это хорошие цифры, особенно наподряд...
Гость
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