МЮ впервые за 23 года забил 2+ гола в 15 домашних матчах подряд

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Бетиса» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (4:1).
Манкунианцы в 15 играх подряд на «Олд Траффорд» забили 2 и более голов. Всего за этот отрезок было забито 43 мяча. Такой серии у МЮ не было с 2000 года.
|Манчестер Юнайтед4 : 1Бетис
|Матч завершен
«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Бетиса» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (4:1).
Манкунианцы в 15 играх подряд на «Олд Траффорд» забили 2 и более голов. Всего за этот отрезок было забито 43 мяча. Такой серии у МЮ не было с 2000 года.