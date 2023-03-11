Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Мудрик отметился первым результативным действием за «Челси»

вчера, 20:20
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити1 : 3Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Полузащитник Михаил Мудрик отметился первым результативным действием за «Челси» в матче 27-го тура АПЛ против «Лестера» (3:1).

На 78-й минуте хавбек отдал результативную передачу на Матео Ковачича, который забил гол.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноМбаппе забил 3000-й гол ПСЖ в высшем дивизионе чемпионата Франции
Сегодня, 10:05
Месси сделал 300-ю голевую передачу в карьере
Сегодня, 08:12
«Спартак» показал лучшую серию без поражений в РПЛ за последние 5 лет
Вчера, 22:37
Только 2 тренера одержали больше побед в Ла Лиге с «Реалом», чем Анчелотти
Вчера, 22:16
«Челси» впервые с октября прошлого года выиграл три матча подряд
Вчера, 21:08
Промес забил 100-й гол за «Спартак»
Вчера, 17:01
Все комментарии
dеigandre
dеigandre
сегодня в 08:59
Отдал? Вот прям отдал?
У него от головы мяч отскочил.
Будьте объективнее
UKRA1NE
UKRA1NE
сегодня в 01:01
Молодец Мудрик. Сегодня он был хорош: гол забил, но правда из офсайда и отдал ассист. Это придаст ему уверенности. Главное, что тренер доволен им и верит в него.
протон
протон
вчера в 20:24
Нормально сыграл на чужой позиции.
Забегами нагрузил защитников.
Мог и 1+1 оформить.

Всяко лучше чем смотреть, как Зиеш принимает мяч, топчется на месте и отдаёт назад. Или запускает свои легендарные передачи на трибуны.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 