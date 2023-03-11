Мудрик отметился первым результативным действием за «Челси»

1678555210

вчера, 20:20

Полузащитник отметился первым результативным действием за «Челси» в матче 27-го тура АПЛ против «Лестера» (3:1).

На 78-й минуте хавбек отдал результативную передачу на Матео Ковачича, который забил гол.