Полузащитник Михаил Мудрик отметился первым результативным действием за «Челси» в матче 27-го тура АПЛ против «Лестера» (3:1).
На 78-й минуте хавбек отдал результативную передачу на Матео Ковачича, который забил гол.
|Лестер Сити1 : 3Челси
|Матч завершен
Полузащитник Михаил Мудрик отметился первым результативным действием за «Челси» в матче 27-го тура АПЛ против «Лестера» (3:1).
На 78-й минуте хавбек отдал результативную передачу на Матео Ковачича, который забил гол.
У него от головы мяч отскочил.
Будьте объективнее
У него от головы мяч отскочил.
Будьте объективнее
Забегами нагрузил защитников.
Мог и 1+1 оформить.
Всяко лучше чем смотреть, как Зиеш принимает мяч, топчется на месте и отдаёт назад. Или запускает свои легендарные передачи на трибуны.
Забегами нагрузил защитников.
Мог и 1+1 оформить.
Всяко лучше чем смотреть, как Зиеш принимает мяч, топчется на месте и отдаёт назад. Или запускает свои легендарные передачи на трибуны.