«Челси» впервые с октября прошлого года выиграл три матча подряд

«Челси» обыграл «Лестер» (3:1) в матче 27-го тура АПЛ.
Таким образом, «синие» одержали три победы подряд (ранее обыграли «Лидс» и «Боруссию» Дортмунд).
Последний раз лондонский клуб был на отрезке из трёх выигранных матчей в октябре прошлого года.
|Лестер Сити1 : 3Челси
|Матч завершен
«Челси» обыграл «Лестер» (3:1) в матче 27-го тура АПЛ.
Таким образом, «синие» одержали три победы подряд (ранее обыграли «Лидс» и «Боруссию» Дортмунд).
Последний раз лондонский клуб был на отрезке из трёх выигранных матчей в октябре прошлого года.
Всех болельщиков Челси с Победой !
Всех болельщиков Челси с Победой !