«Челси» впервые с октября прошлого года выиграл три матча подряд

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вчера, 21:08

«Челси» обыграл «Лестер» (3:1) в матче 27-го тура АПЛ .

Таким образом, «синие» одержали три победы подряд (ранее обыграли «Лидс» и «Боруссию» Дортмунд).

Последний раз лондонский клуб был на отрезке из трёх выигранных матчей в октябре прошлого года.