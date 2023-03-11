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«Челси» впервые с октября прошлого года выиграл три матча подряд

вчера, 21:08
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити1 : 3Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Челси» обыграл «Лестер» (3:1) в матче 27-го тура АПЛ.

Таким образом, «синие» одержали три победы подряд (ранее обыграли «Лидс» и «Боруссию» Дортмунд).

Последний раз лондонский клуб был на отрезке из трёх выигранных матчей в октябре прошлого года.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 21:34
Приятно, что команда выходит из кризиса, хочется надеяться что выходит. Но в большие победы аристократов верится с трудом. В ЛЧ вряд ли, что-то получится, в АПЛ тоже, намного отстали. Значит, путь один- ставить игру на будущее, наигрывать состав. Удачи!
Rupertt
Rupertt
вчера в 21:17
Надо бы им навёрстывать, ещё нужны победы, очень паршивный сезон проводят. Больше сфокусироваться на Лиге чем на ЛЧ
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:12
Палка раз в год тоже стреляет !)
Всех болельщиков Челси с Победой !
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