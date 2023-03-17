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Зидан, Моуриньо и Михайлович вошли в Зал славы итальянского футбола

вчера, 09:56

Зал славы итальянского футбола пополнился новыми именами.

В него вошли экс-футболист «Наполи» Джанфранко Дзола, бывший полузащитник «Ювентуса» Зинедин Зидан, главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо, экс-форвард «Интера» Алессандро Альтобелли, нападающая «Ювентуса» Кристиана Джирелли, экс-владелец «Интера» Эрнесто Пеллегрини, бывший тренер «Милана» Синиша Михайлович и экс-тренер «Торино» Эрно Эгри Эрбштейн. Специальный приз получил умерший три месяца назад спортивный журналист Марио Сконцерти, а награда фэйр-плей имени Давиде Астори досталась молодому тосканскому арбитру Луке Мартелли, который остановил матч и помог спасти жизнь своему отцу на трибунах с помощью дефибриллятора.

Церемония награждения состоится в ближайшие месяцы.

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Все комментарии
eceg3kh7vneh
eceg3kh7vneh
вчера в 11:08
Как жаль, что Синиша не дожил до этого момента и вообще ушёл так рано...
Gahi
Gahi
вчера в 10:19
Каждый из перечисленных людей футбола достоин войти в зал славы итальянского футбола ⚽️.
sova147
sova147
вчера в 10:17
Имена вполне заслуженные работу оценили!!
Alex12357
Alex12357
вчера в 10:14
Зидан, Моуриньо и Михайлович вошли в Зал славы итальянского футбола-и тут же вышли так как там им делать -НЕЧЕГО!
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:06
Бросилось в глаза все перечисленные в заголовке - люди с сильными, не простыми характерами, прямо получается как "парад крутых нравов"
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