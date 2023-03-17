Зидан, Моуриньо и Михайлович вошли в Зал славы итальянского футбола

Зал славы итальянского футбола пополнился новыми именами.
В него вошли экс-футболист «Наполи» Джанфранко Дзола, бывший полузащитник «Ювентуса» Зинедин Зидан, главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо, экс-форвард «Интера» Алессандро Альтобелли, нападающая «Ювентуса» Кристиана Джирелли, экс-владелец «Интера» Эрнесто Пеллегрини, бывший тренер «Милана» Синиша Михайлович и экс-тренер «Торино» Эрно Эгри Эрбштейн. Специальный приз получил умерший три месяца назад спортивный журналист Марио Сконцерти, а награда фэйр-плей имени Давиде Астори досталась молодому тосканскому арбитру Луке Мартелли, который остановил матч и помог спасти жизнь своему отцу на трибунах с помощью дефибриллятора.
Церемония награждения состоится в ближайшие месяцы.