Зидан, Моуриньо и Михайлович вошли в Зал славы итальянского футбола

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вчера, 09:56

Зал славы итальянского футбола пополнился новыми именами.

В него вошли экс-футболист «Наполи» , бывший полузащитник «Ювентуса» , главный тренер «Ромы» , экс-форвард «Интера» , нападающая «Ювентуса» Кристиана Джирелли, экс-владелец «Интера» Эрнесто Пеллегрини, бывший тренер «Милана» и экс-тренер «Торино» Эрно Эгри Эрбштейн. Специальный приз получил умерший три месяца назад спортивный журналист Марио Сконцерти, а награда фэйр-плей имени Давиде Астори досталась молодому тосканскому арбитру Луке Мартелли, который остановил матч и помог спасти жизнь своему отцу на трибунах с помощью дефибриллятора.

Церемония награждения состоится в ближайшие месяцы.