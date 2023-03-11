Стало известно имя лучшего игрока матча «Спартак» — «Факел»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес признан лучшим игроком матча 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2).
Голландец провёл на поле все 90 минут, отметившись дублем.
Нападающий «Спартака» Квинси Промес признан лучшим игроком матча 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2).
Голландец провёл на поле все 90 минут, отметившись дублем.
А вот нашумевшим - безбородов! Ни стыда, ни совести!
А вот нашумевшим - безбородов! Ни стыда, ни совести!
Уважаемые модераторы, у меня к вам вопрос .
За что вы меня отправили в бан , так ещё и оштрафовали на 50 очков .
Ваша трактовка, - " За удаление комментария" .
Но я точно ничего не удалял . А мой комментарий был такой, -
" Так уж бывает, так уж выходит,
Кто-то теряет, а кто-то находит. "
И что здесь запрещённого ??? Может что-то у вас там какая-то ошибка ??? Прошу вас объясните мне !?!
Уважаемые модераторы, у меня к вам вопрос .
За что вы меня отправили в бан , так ещё и оштрафовали на 50 очков .
Ваша трактовка, - " За удаление комментария" .
Но я точно ничего не удалял . А мой комментарий был такой, -
" Так уж бывает, так уж выходит,
Кто-то теряет, а кто-то находит. "
И что здесь запрещённого ??? Может что-то у вас там какая-то ошибка ??? Прошу вас объясните мне !?!