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Стало известно имя лучшего игрока матча «Спартак» — «Факел»

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Сп62
Сп62 ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 10:29
Отметил и заклеймил.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 19:53
Я бы еще Безбородова отметил!
j8bb4m2cz5ta
j8bb4m2cz5ta
вчера в 19:52
Лучшим был Промес!
А вот нашумевшим - безбородов! Ни стыда, ни совести!
112910415
112910415
вчера в 19:36
пожалуй, все согласятся
Rupertt
Rupertt
вчера в 19:14
Само собой лучший игрок матча, дубль за игру сделал, не каждый тур такое у Спартака. Тяжелая игра была
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:59
Доброго времени суток Всем !
Уважаемые модераторы, у меня к вам вопрос .
За что вы меня отправили в бан , так ещё и оштрафовали на 50 очков .
Ваша трактовка, - " За удаление комментария" .
Но я точно ничего не удалял . А мой комментарий был такой, -
" Так уж бывает, так уж выходит,
Кто-то теряет, а кто-то находит. "
И что здесь запрещённого ??? Может что-то у вас там какая-то ошибка ??? Прошу вас объясните мне !?!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:51
Промес заслуженно лучший в этом матче
Гость
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