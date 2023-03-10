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Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Конференций

10 марта 2023, 17:01

Пресс-служба УЕФА объявила номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Конференций:

- Нападающий Майкл Антонио («Вест Хэм», дубль и 3 удара в матче с АЕКом из Ларнаки);

- Форвард Йеспер КарлссонАЗ Алкмар», 2 передачи и 1 удар во встрече с «Лацио»);

- Защитник Антонио Милич («Лех», 1 гол и 5 возвратов мяча в игре с «Юргорденом»);

- Полузащитник Владимир Вайсс («Слован», 2 ассиста в поединке с «Базелем»).

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Все комментарии
Кот в сапогах 1
Кот в сапогах 1
10 марта в 23:15
Думал, меська.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 марта в 20:49
Уважаемые модераторы! Просьба - подскажите, где можно посмотреть, по чьей жалобе удаляют пост и выписывают бан. Или это нереально?
Помнится, когда-то это было возможно, но я запамятовал, где искать.
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lotsman
lotsman
10 марта в 19:13
Однозначно Антонио. Это моё личное мнение. Кто будет лучшим, увидим.
Варвар7
Варвар7
10 марта в 17:22
Ну тут конечно Антонио всё таки дубль.
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