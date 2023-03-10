Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Конференций

Пресс-служба УЕФА объявила номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Конференций:
- Нападающий Майкл Антонио («Вест Хэм», дубль и 3 удара в матче с АЕКом из Ларнаки);
- Форвард Йеспер Карлссон («АЗ Алкмар», 2 передачи и 1 удар во встрече с «Лацио»);
- Защитник Антонио Милич («Лех», 1 гол и 5 возвратов мяча в игре с «Юргорденом»);
- Полузащитник Владимир Вайсс («Слован», 2 ассиста в поединке с «Базелем»).
Помнится, когда-то это было возможно, но я запамятовал, где искать.
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Помнится, когда-то это было возможно, но я запамятовал, где искать.
Доступна как мобильная версия, так и обычная...