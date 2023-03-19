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Экс-тренер «Атлетико» опирается на знаки Зодиака при выборе тактики

вчера, 14:24

Бывший тренер «Ньюэллс Олд Бойз» и экс-помощник «Атлетико» Герман Бургос рассказал, что при выборе тактики на матч он опирается на сведения о знаках Зодиака.

Знаки Зодиака помогают понять эмоциональный фон коллектива. Вы должны искать наиболее совместимые знаки в группе, лидеров, таких как Скорпионы и Тельцы, но вам также нужны Рыбы. После этого вы должны наблюдать... В команде есть счастливые, застенчивые и те, кто хочет только побеждать.

Посмотрите на знаки Пеле, Диего Марадоны и Энцо Франческоли. Все они — Скорпионы. Лидеры, страстные люди с сильным характером, как моя дочь. Они видят бродячую собаку и плачут, а вскоре после этого выходят на поле как ураган. Они очень сильно все чувствуют, они очень чувствительны.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:13
..
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:13
.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:16
Если такая тактика приносит успех, то можно и применять.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:47
Экс-тренер «Атлетико» опирается на знаки Зодиака при выборе тактики .

Точный прогноз на следующий матч !)
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:45
Экс-тренер «Атлетико» опирается на знаки Зодиака при выборе тактики .

Подробнее: - Вот как-то так !)
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