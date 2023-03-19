Экс-тренер «Атлетико» опирается на знаки Зодиака при выборе тактики .

Бывший тренер «Ньюэллс Олд Бойз» и экс-помощник «Атлетико» рассказал, что при выборе тактики на матч он опирается на сведения о знаках Зодиака.

Знаки Зодиака помогают понять эмоциональный фон коллектива. Вы должны искать наиболее совместимые знаки в группе, лидеров, таких как Скорпионы и Тельцы, но вам также нужны Рыбы. После этого вы должны наблюдать... В команде есть счастливые, застенчивые и те, кто хочет только побеждать.

Посмотрите на знаки Пеле, Диего Марадоны и Энцо Франческоли. Все они — Скорпионы. Лидеры, страстные люди с сильным характером, как моя дочь. Они видят бродячую собаку и плачут, а вскоре после этого выходят на поле как ураган. Они очень сильно все чувствуют, они очень чувствительны.