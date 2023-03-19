Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаИспания. Примера 2022/2023

Перес не посетит матч с «Барселоной» из соображений безопасности

вчера, 08:13
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Президент «Реала» Флорентино Перес не посетит гостевой поединок своей команды против «Барселоны» в Ла Лиге.

Перес пропустит матч, хотя ранее не пропускал даже первую встречу после известного перехода Луиша Фигу в 2000-м и первый матч после начала пандемии коронавируса.

В «Реале» решили не рисковать из-за позиции «сливочных» по «делу Негрейры». Ранее Перес и глава «Барселоны» Жоан Лапорта отказались от совместного обеда.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Экс-тренер «Атлетико» опирается на знаки Зодиака при выборе тактики
Вчера, 14:24
Игрок «Крыльев Советов» Гарре может отказаться от аргентинского гражданства
17 марта
СлухиФутболисты «Реала» сочувствуют Азару
16 марта
Полузащитник «Лиона» будет выступать за сборную Алжира
16 марта
Нигерийский музыкант Burna Boy выступит перед финалом Лиги чемпионов
16 марта
Полиция нашла украденную медаль Салаха за победу в Кубке африканских наций
16 марта
Сортировать
Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 23:10
Все эти крысы скоро будут извиняться, что были не правы обвиняя Барсу.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 23:08
Доказательств нет, но мне все равно да?
Закон может наказать тех, кто специально дискредитирует. В недавнем прошлом к покупке Неймара были притензии, и люди эти сидели в обнимку с Пересом.
И вот болел этого клуба так яростно обвиняют Барсу, но уверены в чистоте сливочного клуба? Перес, который говорил Блаттеру, что он должен изменить свое мнение и подарить ЗМ Роналду.
Тебя возьмут и посадят, потому что заподозрили, был рядом, скорее всего это был ты, но доказательств нет, не поймали ведь, но сажать кого-то надо. Согласен с обвинителями и решением суда сесть на лет 10?
Ну как нет, нормально же?!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 21:04
И тут нет двухличных, никто не хочет просто плжимать руки крысам. Если бы дело было сфабрековонно, я уверен все бы обьеденились вокруг Барсы, никому не выгодно ее исключение, но никто на такие крысиные вещи просто так закрыть глаза не может. Никто вас не поддержал, был только Реал но до того как ознакомился с уголовным делом
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 20:53, ред.
То что Барса виновна это всем понятно. Их сказки что они 7,5 лямов заплатили за то что Негрейро сидел на стадионе а потом делал выводы о ходе матча , в такую лабуду никто не поверит. Есть поговорка не пойман не вор, но так или иначе все знают что вор. И тут тоже самое. Никто никогда не платил главе судей комитета, это всегда будет рассматриваться как подкуп. Ни один в мире клуб так не делал.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 20:21
Подмазаться к общему делу по указке для этих лиц - дело святое. Есть хоть один адекватный из числа сливочных, который бы сказал "невиновен, пока вина не доказана"?
Любого можно оговорить, оболгать, дискредитировать, но нужны доказательства. А пока мы видим, что Негрейра в роли Майорги, который доил клуб и грозился там что-то рассказать, что его изнасиловали.
Здесь мы видим двуличных людей, которые будут верить всему, что против Барселоны.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 20:04
Все это у прокуратуры Барселоны, можешь слелать запрос. Ему показали доказательства, он сделал свои выводы. Все крысы, прокуратура Барсы, коубы ла лиги, федерация футболк испании, Сегунда, одна Барса белая пушистая. Не коыса Росель с Бартамеу которые годами мутили воду а все они
Agamaga........
Agamaga........ ответ dok66 (раскрыть)
вчера в 19:32
Давно пора арестовать мошенника, тогда этот старик всех сдаст.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 19:29
Конечно! А к чему они присоединились сами хоть знают?
Какие факты подкупа? Где свидетели? Кто что признал?
Пока мы видим нападки каких-то недалёких людей.
Барса явно не нуждается в этих мелких команд, которым вообще ничего не светит, и сливочный проект решил к ним примкнуть поджав хвост. Надеюсь Барселона больше не пустит к себе в ложу этих "президентов", пока они не извенятся перед великим каталонским клубом.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 18:13
Вся ла лига и сегунда крысы пооучаются? Может крыса этот тот кто годами подкупал судей? Как я писал Барса станет зашкварной и это не послелний президент кто не приедет туда
Союзник противников
Союзник противников ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:15
У него денег на такие перелёты нет-всё на взятки своим "негрейрам" истратил.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:13
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ dok66 (раскрыть)
    вчера в 15:03, ред.
    А отравление ядом, который начнёт своё действие через неделю, к примеру?)
    Знаешь, кто такой Александр Литвиненко?
    adekvat
    adekvat ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 12:34
    Думает траванут, а без кружки свежего, что за футбол.
    dok66
    dok66
    вчера в 12:16
    Боится ареста что ли , или вызова в прокуратуру Барселоны ? . Так против Реала пока дела то нет .
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 11:45
    какие церемонии, однако! Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 11:26
    Не посмотрит и не посмотрит....
    Сегодня выбор большой...
    Пусть в Москву летит...ЦСКА-Зенит глянет...
    Или Римское дерби...Лацио-Рома....
    Да и Интер-Ювентус сегодня на исходе дня тоже можно глянуть...
    shur
    shur
    вчера в 11:17
    ...по мне игра важнее, если только перед встречей по традиции Флор заходит в раздевалку , совершает какой то неведомый нам ретуал с наставлениями и бодречками, то да...! Итак хорошего
    вечера и увлекательной игры ,даже на ничью (2:2) согласен !
    Весна,солнце почти как Испании...!
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 11:01
    Чувствует, что причастен к скандалу, и тем более встал на сторону нападающих крыс на Барсу.
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    вчера в 10:57
    Да мне и отсюда неплохо видно...

    112910415
    112910415
    вчера в 10:34
    в гриме и парике разве не вариант ?
    НЕЭГО И СТ
    НЕЭГО И СТ
    вчера в 10:19
    Трус... А может балбес... А может и бывалый... А-ха-ха-ха...😄
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 10:17
    Понял, что спросить могут как с 75.
    ОПС
    ОПС
    вчера в 10:15
    Что поделать, будет смотреть матч по телевизору, как простые смертные.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 09:38, ред.
    Чушь какая то...
    Бабосы брал Негрейра....
    Платила Барселона...
    А опасается Перес...

    Если Барса во что то вляпалась...
    То для чего наезжать на тех кто затыкает носы от запаха того куда она вляпалась...
    Не проще ли и логичней очистится и удалить источник запаха...
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 09:22
    Все мусора накрыли,дружба врозь!!поразбегались,как крысы!!! Тоже еще Коза-Ностры хр@новы!!! Он же не в Латинской Америке!!!
    Ruslan Mereshkov
    Ruslan Mereshkov
    вчера в 09:15
    Что за бред ?
    ABir
    ABir
    вчера в 09:10
    Значит чего-то серьезно опасается
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 08:56
    Неуж-то защиту не смогут обеспечить? Не верю.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 08:41
    Думает, что кто-то из ВИП-ложи на него нападет??? Что за бред?
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     