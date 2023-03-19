Перес не посетит матч с «Барселоной» из соображений безопасности

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вчера, 08:13

Президент «Реала» не посетит гостевой поединок своей команды против «Барселоны» в Ла Лиге.

Перес пропустит матч, хотя ранее не пропускал даже первую встречу после известного перехода Луиша Фигу в 2000-м и первый матч после начала пандемии коронавируса.

В «Реале» решили не рисковать из-за позиции «сливочных» по «делу Негрейры». Ранее Перес и глава «Барселоны» Жоан Лапорта отказались от совместного обеда.