Перес не посетит матч с «Барселоной» из соображений безопасности

Президент «Реала» Флорентино Перес не посетит гостевой поединок своей команды против «Барселоны» в Ла Лиге.
Перес пропустит матч, хотя ранее не пропускал даже первую встречу после известного перехода Луиша Фигу в 2000-м и первый матч после начала пандемии коронавируса.
В «Реале» решили не рисковать из-за позиции «сливочных» по «делу Негрейры». Ранее Перес и глава «Барселоны» Жоан Лапорта отказались от совместного обеда.
Закон может наказать тех, кто специально дискредитирует. В недавнем прошлом к покупке Неймара были притензии, и люди эти сидели в обнимку с Пересом.
И вот болел этого клуба так яростно обвиняют Барсу, но уверены в чистоте сливочного клуба? Перес, который говорил Блаттеру, что он должен изменить свое мнение и подарить ЗМ Роналду.
Тебя возьмут и посадят, потому что заподозрили, был рядом, скорее всего это был ты, но доказательств нет, не поймали ведь, но сажать кого-то надо. Согласен с обвинителями и решением суда сесть на лет 10?
Ну как нет, нормально же?!
Закон может наказать тех, кто специально дискредитирует. В недавнем прошлом к покупке Неймара были притензии, и люди эти сидели в обнимку с Пересом.
И вот болел этого клуба так яростно обвиняют Барсу, но уверены в чистоте сливочного клуба? Перес, который говорил Блаттеру, что он должен изменить свое мнение и подарить ЗМ Роналду.
Тебя возьмут и посадят, потому что заподозрили, был рядом, скорее всего это был ты, но доказательств нет, не поймали ведь, но сажать кого-то надо. Согласен с обвинителями и решением суда сесть на лет 10?
Ну как нет, нормально же?!
Любого можно оговорить, оболгать, дискредитировать, но нужны доказательства. А пока мы видим, что Негрейра в роли Майорги, который доил клуб и грозился там что-то рассказать, что его изнасиловали.
Здесь мы видим двуличных людей, которые будут верить всему, что против Барселоны.
Любого можно оговорить, оболгать, дискредитировать, но нужны доказательства. А пока мы видим, что Негрейра в роли Майорги, который доил клуб и грозился там что-то рассказать, что его изнасиловали.
Здесь мы видим двуличных людей, которые будут верить всему, что против Барселоны.
Какие факты подкупа? Где свидетели? Кто что признал?
Пока мы видим нападки каких-то недалёких людей.
Барса явно не нуждается в этих мелких команд, которым вообще ничего не светит, и сливочный проект решил к ним примкнуть поджав хвост. Надеюсь Барселона больше не пустит к себе в ложу этих "президентов", пока они не извенятся перед великим каталонским клубом.
Какие факты подкупа? Где свидетели? Кто что признал?
Пока мы видим нападки каких-то недалёких людей.
Барса явно не нуждается в этих мелких команд, которым вообще ничего не светит, и сливочный проект решил к ним примкнуть поджав хвост. Надеюсь Барселона больше не пустит к себе в ложу этих "президентов", пока они не извенятся перед великим каталонским клубом.
Знаешь, кто такой Александр Литвиненко?
Знаешь, кто такой Александр Литвиненко?
Сегодня выбор большой...
Пусть в Москву летит...ЦСКА-Зенит глянет...
Или Римское дерби...Лацио-Рома....
Да и Интер-Ювентус сегодня на исходе дня тоже можно глянуть...
Сегодня выбор большой...
Пусть в Москву летит...ЦСКА-Зенит глянет...
Или Римское дерби...Лацио-Рома....
Да и Интер-Ювентус сегодня на исходе дня тоже можно глянуть...
вечера и увлекательной игры ,даже на ничью (2:2) согласен !
Весна,солнце почти как Испании...!
вечера и увлекательной игры ,даже на ничью (2:2) согласен !
Весна,солнце почти как Испании...!
Бабосы брал Негрейра....
Платила Барселона...
А опасается Перес...
Если Барса во что то вляпалась...
То для чего наезжать на тех кто затыкает носы от запаха того куда она вляпалась...
Не проще ли и логичней очистится и удалить источник запаха...
Бабосы брал Негрейра....
Платила Барселона...
А опасается Перес...
Если Барса во что то вляпалась...
То для чего наезжать на тех кто затыкает носы от запаха того куда она вляпалась...
Не проще ли и логичней очистится и удалить источник запаха...