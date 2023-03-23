Три игрока «Зенита» пропустят матч против «Фенербахче»

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вчера, 13:05

Три игрока «Зенита» пропустят сегодняшний товарищеский матч против «Фенербахче». Это , и .

Все они остались в Санкт‑Петербурге и не полетели в Турцию.

Игра «Фенербахче» — «Зенит» начнется в 19.00 мск.