Три игрока «Зенита» пропустят матч против «Фенербахче»

Три игрока «Зенита» пропустят сегодняшний товарищеский матч против «Фенербахче». Это Михаил Кержаков, Матео Кассьерра и Андрей Мостовой.
Все они остались в Санкт‑Петербурге и не полетели в Турцию.
Игра «Фенербахче» — «Зенит» начнется в 19.00 мск.
|Фенербахче2 : 2Зенит
|Матч завершен
Три игрока «Зенита» пропустят сегодняшний товарищеский матч против «Фенербахче». Это Михаил Кержаков, Матео Кассьерра и Андрей Мостовой.
Все они остались в Санкт‑Петербурге и не полетели в Турцию.
Игра «Фенербахче» — «Зенит» начнется в 19.00 мск.