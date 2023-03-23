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Три игрока «Зенита» пропустят матч против «Фенербахче»

вчера, 13:05
ФенербахчеЛоготип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Три игрока «Зенита» пропустят сегодняшний товарищеский матч против «Фенербахче». Это Михаил Кержаков, Матео Кассьерра и Андрей Мостовой.

Все они остались в Санкт‑Петербурге и не полетели в Турцию.

Игра «Фенербахче» — «Зенит» начнется в 19.00 мск.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:59
Решили поучаствовать в матче сборной вживую,поднося мячи старшим,более умелым товарищам.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 17:36
Не велика потеря! Ну а с Фенербахче, да еще и на выезде у Зенита нет шансов....если только не договорились на мировую!
stasil2
stasil2
вчера в 17:34
опять без вратаря и нападающего?
adekvat
adekvat
вчера в 15:27
А что случилось? Устали?
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:32
Ну совсем не критично для Зенита... пусть молодежка играет
lotsman
lotsman
вчера в 13:06
Благотворительный матч, это похвально.
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