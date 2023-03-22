Новый тренер сборной Испании де ла Фуэнте впечатлил лидеров команды

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вчера, 12:42

Новый тренер сборной Испании сумел впечатлить лидеров команды с первых часов работы с ними.

Сообщается, что ключевые футболисты «Красной фурии» высоко оценили спокойствие наставника, а также его умение понятно донести свои идеи.