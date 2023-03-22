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Новый тренер сборной Испании де ла Фуэнте впечатлил лидеров команды

вчера, 12:42

Новый тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте сумел впечатлить лидеров команды с первых часов работы с ними.

Сообщается, что ключевые футболисты «Красной фурии» высоко оценили спокойствие наставника, а также его умение понятно донести свои идеи.

Де ла Фуэнте возглавил сборную Испании в начале этого года, сменив уволенного после ЧМ-2022 Луиса Энрике.

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Asper
Asper
вчера в 16:16
Мужик прошёл тренерство с пацанов, и привычек объяснять всё как щеглам несмышленым не растерял.
И эти, небось, как детство погрузились😂
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 14:32
Высоко оценили спокойствие наставника, а также его умение понятно донести свои идеи.

Как же легко впечатлить испанцев))))) Представляю, как они каждый раз удивлялись в школе , слушая учителей)))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:54
Он что им фокусы показал, раз они так впечатлились?
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