Новый тренер сборной Испании де ла Фуэнте впечатлил лидеров команды

Новый тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте сумел впечатлить лидеров команды с первых часов работы с ними.
Сообщается, что ключевые футболисты «Красной фурии» высоко оценили спокойствие наставника, а также его умение понятно донести свои идеи.
Де ла Фуэнте возглавил сборную Испании в начале этого года, сменив уволенного после ЧМ-2022 Луиса Энрике.
И эти, небось, как детство погрузились😂
И эти, небось, как детство погрузились😂
Как же легко впечатлить испанцев))))) Представляю, как они каждый раз удивлялись в школе , слушая учителей)))
Как же легко впечатлить испанцев))))) Представляю, как они каждый раз удивлялись в школе , слушая учителей)))