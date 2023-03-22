Испания и Аргентина продолжают бороться за Гарначо

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вчера, 08:36

Испанская федерация футбола предпринимает попытки переманить в свою сборную 18-летнего таланта «Манчестер Юнайтед» . Молодой аргентинец родился в Мадриде и имеет право выступать как за сборную Аргентины, так и Испании.

Недавно Гарначо был вызван на мартовские игры аргентинской команды, но в итоге будет вынужден пропустить их из-за травмы. Отмечается, что в Испании хотят воспользоваться этим фактом, чтобы продолжить попытки убедить Гарначо сделать выбор в пользу Европы.

В Аргентине же полагают, что форвард уже определился, и не сомневаются в его решении. Аргентинцы провели ряд переговоров с семьей игрока и получили заверение, что он будет играть за южноамериканскую сборную.