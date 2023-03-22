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Испания и Аргентина продолжают бороться за Гарначо

вчера, 08:36

Испанская федерация футбола предпринимает попытки переманить в свою сборную 18-летнего таланта «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо. Молодой аргентинец родился в Мадриде и имеет право выступать как за сборную Аргентины, так и Испании.

Недавно Гарначо был вызван на мартовские игры аргентинской команды, но в итоге будет вынужден пропустить их из-за травмы. Отмечается, что в Испании хотят воспользоваться этим фактом, чтобы продолжить попытки убедить Гарначо сделать выбор в пользу Европы.

В Аргентине же полагают, что форвард уже определился, и не сомневаются в его решении. Аргентинцы провели ряд переговоров с семьей игрока и получили заверение, что он будет играть за южноамериканскую сборную.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
вчера в 09:59
Интересная ситуация - родился в Испании, а гражданство Аргентины. Интересно, какое у него понятие родины. За кого выступать, непонятно. И все таки европа ему должна быть ближе. Выбор за ним.
ДСА
ДСА
вчера в 09:20
Кто больше наобещает к тем игрок и пойдет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:19
Хорошо, когда у парня есть выбор...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:18
За Испанию играть предпочтительнее, меньше перелетов будет, больше времени на отдых.
h5gf9gmwvr96
h5gf9gmwvr96
вчера в 08:57
Есть ощущение, что не станет пацан за Испанию играть
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:44
Главное чтобы у Гарначо от всего этого не "закружилась" голова.
Гость
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