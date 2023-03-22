Конфликт французов и безвольные англичане. Незаметная проблема европейских грандов

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сегодня, 13:45

Гризманн может уйти из сборной.

Капитан Мбаппе вызвал скандал

Решение Дешама остаться в сборной привело к уходу Льориса. В случае Уго пробовали объяснить прощание возрастом и стрессом после поражения на Евро и ЧМ . Но вот Варану 29 лет, и Рафа тоже ушел. Французы отвлеклись, чтобы выпилить из Федерации футбола президента Ле Грэ – дед постоянно лез к молодым женщинам на работе, а еще на 82-м году жизни шел к Дешаму с контрактом до конца Евро-2024, а вручил соглашение на три года.

Как следствие, Франция потеряла Бензема. Карим с Дидье не дружат. Дешам ощутил себя диктатором, выбрал Мбаппе капитаном. Решение интересное, но только если забыть о Гризманне. По старшинству именно Антуан ждал повязку. Килиан – лучший игрок Франции, но не мастер создавать вокруг себя здоровые коллективы, как знаем по ПСЖ . А Гризманн на ЧМ -2022 жертвовал собой ради выполнения тактических задач Дешама. Кстати, полевого игрока стоило сделать капитаном раньше. Льорис не был хорошим вариантом. Что человек из «Тоттенхэма» может знать о чемпионском подходе?

У англичан безвольный лидер

Возможно, со времен Бобби Мура у Англии и не было великого капитана. Киган, Робсон, Линекер, Пирс, Адамс и Ширер – крутые футболисты. Но не чемпионы с Англией. Из Бекхэма тоже был слабый вожак. Фергюсон никогда бы не бросил ничего в голову Рою Кину. После того как Клаф в раздевалке отправил ирландца в нокдаун в молодости после ошибки, хавбек полез бы драться с тренером. Капитана нельзя тронуть без последствий. Например, поколение Маскерано не верило в капитана Месси. А вот поколение МакАллистера верит, Лионель их кумир детства. Сразу видим разницу.

В капитанов Магуайра, Стерлинга и Хендерсона в сборной Англии не верят. Как и в капитана Кейна. Харри плохой официальный лидер, не привык побеждать. Кейн – невероятно крутой футболист, но ужасный капитан. Ни слова не сказал, когда Конте унизил игроков «Тоттенхэма», выступил лишь Хейбьерг. Проще представить, как Месси произносит удачную речь в раздевалке, чем как Кейн настраивает на победный финал Англию.

Итальянцы остались без вожака

Как может чемпион Европы не сыграть на чемпионате мира? Разгадку знает Манчини и его команда. Капитан Кьеллини потащил Сака за шиворот, как мама котенка, и сборной Англии не хватило духу, чтобы выиграть дома в Лондоне финальную серию пенальти у Италии. Но Джорджо старел. Подхватить знамя пока некому. В составе, где были Тотти, Неста, Буффон, Пирло и Дель Пьеро, капитаном сборной Липпи на победном ЧМ был малыш Каннаваро. Выбирали по характеру. Фабио привел сборную Италии к чемпионству вместе с еще одним вожаком не по статусу, а по духу Матерацци.

Теперь у Италии официальным капитаном является Бонуччи. Но у Леонардо не всегда есть место в основе «Ювентуса», ему скоро 36 лет. Манчини пора искать молодого капитана, чтобы не пролететь мимо Евро-2024. Возможно, стоило подумать о выборе Доннаруммы или Кьезы, но стоит признать, что нового Каннаваро под рукой нет. Да и Бонуччи не второй Кьеллини, переход в «Милан» это давно доказал.

Капитаны не помирили бельгийцев

Как можно сделать капитаном элитной сборной Эдена Азара? Он ленится тренироваться. Многие партнеры рассказывали, что такого недисциплинированного спортсмена в жизни не встречали. Не мог капитан Азар помирить команду, которую раздирают давние внутренние конфликты. Де Брюйне не простил Куртуа, у них натянутые отношения. Компани и Вертонген тоже были так себе капитанами для сборной Бельгии. Не соединяли команду, разбитую на коалиции.

И вот Тедеско, которому в силу возраста и скромного тренерского статуса нужно завоевывать авторитет, назначил главным Де Брюйне, а вице-капитанами Куртуа и Лукаку. Знаете, почему Кевин не был официальным вожаком «Манчестер Сити», а выбирали Фернандиньо и Компани? Потому что у Де Брюйне язык без костей. Его ремарки часто злые, как про «сборную пенсионеров». Капитан Кевин – плохой выбор, за который Тедеско, скорее всего, еще заплатит.

Испанцы устроили настоящий цирк

Человек, который лечится у психолога, ведь уничтожает себя после промахов, назначен новым капитаном. Мората не умеет справляться с критикой. В «Челси» был на пороге клинической депрессии. Тренеры больших европейских сборных издеваются? Какой из Мораты капитан молодой команды Испании, если может проиграть конкуренцию за попадание в состав непрофильным центрфорвардам? Это не занятия футболом в младшей школе, когда некоторые педагоги рекомендуют не вести счет, а просто давать юным игрокам наслаждаться процессом. Даже Роналду, поскольку вечно капризничает последний год, не является больше идеальным капитаном сборной Португалии. Взбалмошный Нойер теперь плохой капитан для Германии, походит хуже, чем Лам.

А на светлой стороне правильного выбора Модрич. Лука показывает, как идеальный капитан влияет на результаты. Необязательно быть таким спокойным, неуравновешенные люди тоже бывают правильными вожаками. Например, Дешам, Зидан, Каннаваро и Кьеллини подходили Франции и Италии. Каждый случай индивидуальный. Касильяс, с которыми дружат легенды «Барселоны», подходил сборной Испании лучше, чем Рамос с его сложным характером. Но Мбаппе, Кейн, Бонуччи, Де Брюйне и Мората легко могут навредить своим сборным. Килиан уже влияет негативно. Сначала Дешаму стоило получить согласие Погба с Гризманном и поддержку Льориса и только после этого назначать капитаном 24-летнего паренька, у которого мало опыта и многовато конфликтов за карьеру.