36-летний Жиру хочет сыграть за Францию на Олимпиаде

Нападающий сборной Франции рассказал о своих целях в национальной команде. 36-летний игрок планирует принять участие в Олимпиаде-2024.

Я всегда рад приезжать в сборную. Моя история здесь еще не завершена. После чемпионата мира я думал об уходе, мне советовали принять такое решение родители. Но я решил иначе. Есть еще кое-что, чего мне не хватает. Было бы здорово сыграть за сборную на Олимпийских играх в Париже.