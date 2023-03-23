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36-летний Жиру хочет сыграть за Францию на Олимпиаде

вчера, 08:35

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру рассказал о своих целях в национальной команде. 36-летний игрок планирует принять участие в Олимпиаде-2024.

Я всегда рад приезжать в сборную. Моя история здесь еще не завершена. После чемпионата мира я думал об уходе, мне советовали принять такое решение родители. Но я решил иначе. Есть еще кое-что, чего мне не хватает. Было бы здорово сыграть за сборную на Олимпийских играх в Париже.

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Все комментарии
SСORPION
SСORPION
вчера в 10:26
Олимпийское золото никому не интересно.Есть только три трофея за сборную: ЧМ,ЧЕ,и ЛН.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:40, ред.
Ровно 100 лет Летняя Олимпиада не проводилась во Франции...с 1924-го г.......

Почему бы и не поучаствовать в событии которое раз в век проводится в твоей стране........а возраст - дело десятое...

Жиру достоин и флаг Франции пронести на Открытии Олимпиады....
Как никак "Чемпион Франции" и "Чемпион Мира"
Союзник противников
Союзник противников ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 09:35
"Олимпийский чемпион" то навсегда считается,а победитель мирового первенства-"такого-то года".Это как у немцев:Хоть через двадцать лет после ухода с поста,но всё равно обращение-"Херр канцлер".
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:32
Почему нет,если 38-летний пастух аравийских оленей тоже хочет привести сборную Портвейна к новым титулам???
ДСА
ДСА
вчера в 09:31
У многих есть такое желание.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:25
Оливье будет стараться бить по воротам головой "быстрее, выше, сильнее".
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:13
Сыграет, но точно не в основном составе, выйдет на поле минут на 10-15.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 08:59
Оливье Жиру выиграл почти всё, что можно не хватает только межконтинентального кубка (ЧЕ) и олимпиады.
Олимпиада будет проходит во Франции и почему бы Оливье Жиру не сыграть на домашнем турнире? Регламент позволяет.
Думаю сборная Франции выставит по сути основной состав и сделает всё, что бы выиграть олимпиаду.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:50
Если не ошибаюсь, Были времена когда на Олимпиаду приглашали только молодых игроков. Жаль что они канули в прошлое...
lotsman
lotsman
вчера в 08:49
Староват он для олимпиады. Пора бы уже и завершить карьеру.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 08:48, ред.
Ага,за юниорскую сборную,до 19-ти!! Старый конь,борозды,не испортит!!!
Elliada
Elliada
вчера в 08:46
Олимпийское золото - самая престижная награда в спорте. Спортсмены ценят его больше, чем чемпионат мира. Но только не в футболе. Но в последнее время в футболе ценность данной награды начало расти. Все помнят, как Неймар предпочел сыграть на Олимпиаде вместо участия в КА 2016. Недавно Мбаппе заявил, что хочет выиграть Олимпиаду, теперь Жиру.
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