36-летний Жиру хочет сыграть за Францию на Олимпиаде

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру рассказал о своих целях в национальной команде. 36-летний игрок планирует принять участие в Олимпиаде-2024.
Я всегда рад приезжать в сборную. Моя история здесь еще не завершена. После чемпионата мира я думал об уходе, мне советовали принять такое решение родители. Но я решил иначе. Есть еще кое-что, чего мне не хватает. Было бы здорово сыграть за сборную на Олимпийских играх в Париже.
Почему бы и не поучаствовать в событии которое раз в век проводится в твоей стране........а возраст - дело десятое...
Жиру достоин и флаг Франции пронести на Открытии Олимпиады....
Как никак "Чемпион Франции" и "Чемпион Мира"
Почему бы и не поучаствовать в событии которое раз в век проводится в твоей стране........а возраст - дело десятое...
Жиру достоин и флаг Франции пронести на Открытии Олимпиады....
Как никак "Чемпион Франции" и "Чемпион Мира"
Олимпиада будет проходит во Франции и почему бы Оливье Жиру не сыграть на домашнем турнире? Регламент позволяет.
Думаю сборная Франции выставит по сути основной состав и сделает всё, что бы выиграть олимпиаду.
Олимпиада будет проходит во Франции и почему бы Оливье Жиру не сыграть на домашнем турнире? Регламент позволяет.
Думаю сборная Франции выставит по сути основной состав и сделает всё, что бы выиграть олимпиаду.