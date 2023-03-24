Лапорта высказался о потенциальном возвращении Месси в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал слухи о том, что нападающий ПСЖ Лионель Месси может вернуться в каталонский клуб этим летом.
Месси знает, что двери «Барселоны» всегда открыты для него. Я должен найти способ улучшить нынешние отношения между Месси и «Барселоной».
Так что возвращение в Барсу Месси - дело рук самих Месси, Леопольда и его папаши!
Так что возвращение в Барсу Месси - дело рук самих Месси, Леопольда и его папаши!
Ну а так что (ЭТО мое видение, и не претендую на истину первой инстанции), Месси с его видением поля, бесподобным проникающим пасом, и умением завершать вывел бы команду Хави на новый уровень. Это именно те аспекты которых Барселоне сейчас не хватает. Извините, но те кто списывают Лео со счетов что-то не понимают в футболе (и это не только я говорю, а например, Бензема и Гвардиола).
Ну а так что (ЭТО мое видение, и не претендую на истину первой инстанции), Месси с его видением поля, бесподобным проникающим пасом, и умением завершать вывел бы команду Хави на новый уровень. Это именно те аспекты которых Барселоне сейчас не хватает. Извините, но те кто списывают Лео со счетов что-то не понимают в футболе (и это не только я говорю, а например, Бензема и Гвардиола).