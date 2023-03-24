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Лапорта высказался о потенциальном возвращении Месси в «Барселону»

вчера, 16:47

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал слухи о том, что нападающий ПСЖ Лионель Месси может вернуться в каталонский клуб этим летом.

Месси знает, что двери «Барселоны» всегда открыты для него. Я должен найти способ улучшить нынешние отношения между Месси и «Барселоной».

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:27
Хотят что бы Барселона и дальше позорилась а ЛЧ
Roman73
Roman73
вчера в 21:59
Месси ? - Не надо !
cska1948
cska1948
вчера в 20:15
УЕФА может отстранить «Барселону» от участия в следующем розыгрыше Лиги чемпионов из-за «дела Негрейры».
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И о каком, в таком случае, возвращении Месси в Барсу может идти речь?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:33
Опять популизм от Лапорты. Пустые слова. Как на выборах обещал сохранить Месси, хотя прекрасно знал, что сделать это будет невозможно. Клуб не может новых игроков регистрировать. О каком возвращении Месси может идти речь?
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:17
Он говорит не то, что думает.
shlomo
shlomo
вчера в 17:32, ред.
Будет настоящее чудо, если Месси вернётся к Лапорте. Да и Лапорта от этого всячески пытается застраховаться, но никто особо не теряет от этого. Лапорта - хитрец и проходимец, вся его мотивация уже понятна и очевидна - Лео (будем откровенны) новой Барсе не нужен. Клуб идет дальше в будущее, а Лео - это его прекрасное прошлое. НО ... возвращение Лео это уже бизнес и деньги, которые так нужны Барсе.

Ну а так что (ЭТО мое видение, и не претендую на истину первой инстанции), Месси с его видением поля, бесподобным проникающим пасом, и умением завершать вывел бы команду Хави на новый уровень. Это именно те аспекты которых Барселоне сейчас не хватает. Извините, но те кто списывают Лео со счетов что-то не понимают в футболе (и это не только я говорю, а например, Бензема и Гвардиола).
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:07
Месси хотел бы очень вернуться Домой, а «Барселона» весьма оптимистично настроена на успешные переговоры. Было бы красиво вернуть на один прощальный сезон ,думаю у Лео будет мотивация в Барсе ,а не как в ПСЖ
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 17:03
На мой взгляд, президент у Барселоны должен по характеру быть как Жириновский. Ни к тому, что мёртвый, земля Вольфовучу пухом, а к тому, что эксцентричный, немного сумасбродный, но со своей четкой ярковыраженной позицией, чтоб и публику завоевать и врагам тумаков в попу насовать. А Лапорта не такой, он в течение всего авиарейса будет думать - курицу ли он будет кушать или рыбу и так и не определится...
Так что возвращение в Барсу Месси - дело рук самих Месси, Леопольда и его папаши!
Брулин
Брулин
вчера в 16:53
Все верно, у Месси всегда есть дом, у многих футболистов его нет
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:50
Пусть умерет свои запросы, может возьмут
Гость
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