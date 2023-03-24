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Возвращение в «Барселону» — приоритетный вариант для Месси

вчера, 11:26

Нападающий ПСЖ Лионель Месси хочет вернуться в «Барселону».

По данным источника, переход в каталонский клуб является приоритетным вариантом для Лео.

Теперь всё будет зависеть от позиции «сине-гранатовых» относительно этого вопроса и финансовых возможностей команды.

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Все комментарии
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 19:55
Новые бренды Барсы ещё на старте, старые Реала доигрывают , эль класико закончилось ! Нужно возраждение ! Месси первый ,как опыт пацанов потянет , там и заблудший "Сын Песков" вернётся ...Обе Легенды понимают, чтобы в истории остаться на долгие годы завершение карьеры нужно сделать в Барсе нужно сделать в Реале
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 19:39, ред.
Главное чтоб Барса ему денег побольше положила. Можно продать трех-четырех из основы, ради такого хорошего дела. И остальным в качестве патриотического шага от части зарплаты отказаться тоже. Добро пожаловать Лео домой!
Agamaga........
Agamaga........ ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 19:27
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 19:02
    Папа Месси в раздумье - где более выгодный контрак для сыночка..
    Gelious
    Gelious ответ SDS_Freeze (раскрыть)
    вчера в 16:21
      SDS_Freeze
      SDS_Freeze
      вчера в 15:42
      Просто не пойму всю местную истерию .... Человек хочет закончить карьеру в Барсе... И что в этом такого ... Я понимаю что у некоторых подкипает , видя то , что ему предлагали остаться и в ПСЖ и разговор про Барселону, Возможно что и ещё варианты будут, в отличие от повелителя песков и верблюдов.
      SDS_Freeze
      SDS_Freeze ответ Gelious (раскрыть)
      вчера в 15:35
      Но вырезать из контекста только выгодное себе - тоже неправильно ....Я не знаю о 8 последних матчах .... Но зато что Месси забил Реалу в общем 26 голов ( а Рон по моёму Барсе 16.... 2 хет трика им же.... И вообще кто бы что не говорил в ЛА Лиге Месси больше всего любил забивать нормальным клубам ... Это всё подсчитано. И вот эти сказки что ок король Леганесов и ещё кого то, только Дед саду .... При его всех забитых голах он отдавал очень много ассистов ... Так что давай к твоему описанию добавим и моё. И получается в общей картине твой довод мелковат ....
      Икарус
      Икарус
      вчера в 15:27
      Отличные новости для Реала-Барса при Хави вот вот начала повторять рекорды прошлого в чемпионате, вставать на ноги, а тут возвращают старую, ненужную примадонну, которая приходит явно не за мин. контракт.Выбор простой-либо набивать стату на Клермонах и Брестах и вылетать из 1-8 ЛЧ, либо руинить все восстановление родного клуба.
      Rupertt
      Rupertt
      вчера в 15:11
      Как же это было очевидно, ждал пока позовут сами.
      Gelious
      Gelious ответ SDS_Freeze (раскрыть)
      вчера в 15:01
      Игнорирование четко выраженного факта про 8 матчей Мадриду без голов - это не считается "по делу", понимаю. Только удобные факты считаются!
      SDS_Freeze
      SDS_Freeze ответ Gelious (раскрыть)
      вчера в 14:44
      Сарказм - лучшая вещь когда нечего по делу сказать ))))
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      вчера в 14:37
      Рано или поздно он там появится, только не известно в каком качестве, игрок или какой-нибудь генеральный директор
      Gelious
      Gelious ответ Шлёпни Бромантана (раскрыть)
      вчера в 13:58
      Точно! Жуткая гроза Мадрида! Оооочень страшно! Он 8 матчей последних специально усыплял бдительность просто. В Барселону скорее! Если Флорентино Перес желает Мадриду лучшего, то срочно пусть бежит выделять деньги Барселоне на контракт с Лионелем!
      Шлёпни Бромантана
      Шлёпни Бромантана ответ Gelious (раскрыть)
      вчера в 13:28
      47 матчей, 26 голов, 14 передач
      Gelious
      Gelious
      вчера в 12:40
      ВЕРНИТЕ ЕГО!!!! Он всегда играет хуже всех против Реала, так как на поле не пиар решает. ВОСЕМЬ матчей без голов даже с пенальти!!!!

      Я считаю, Мадрид должен оплатить Барселоне этот трансфер! А то там Барселона надеется вернуться в топ-клубы - нужно пресечь!
      lotsman
      lotsman
      вчера в 12:34
      Куда только его не сватали, за последнее время, а сам он молчит.
      112910415
      112910415
      вчера в 12:28
      мы всё увидим из первого ряда
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик
      вчера в 12:08, ред.
      Из ПСЖ наверное сейчас многие побегут.Там вон что на улицах творится...
      bbpy45zh82qk
      bbpy45zh82qk
      вчера в 12:07
      У него небольшой выбор сейчас
      w1345ds
      w1345ds
      вчера в 11:51, ред.
      Мыльная опера - "̶Х̶о̶б̶б̶и̶т̶ Месси или Туда и обратно" )))
      izrafel
      izrafel
      вчера в 11:50
      Посмотрим что Барса придумает в связи с санкциями против нее
      Agamaga........
      Agamaga........
      вчера в 11:44
      Барселона его дом. Там все его ждут!
      Легенда и символ клуба на века!
      Лапорта просто обязан приложить все усилия для его возвращения.
      Гость
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