Возвращение в «Барселону» — приоритетный вариант для Месси

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вчера, 11:26

Нападающий ПСЖ хочет вернуться в «Барселону».

По данным источника, переход в каталонский клуб является приоритетным вариантом для Лео.

Теперь всё будет зависеть от позиции «сине-гранатовых» относительно этого вопроса и финансовых возможностей команды.