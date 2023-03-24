Возвращение в «Барселону» — приоритетный вариант для Месси

Нападающий ПСЖ Лионель Месси хочет вернуться в «Барселону».
По данным источника, переход в каталонский клуб является приоритетным вариантом для Лео.
Теперь всё будет зависеть от позиции «сине-гранатовых» относительно этого вопроса и финансовых возможностей команды.
Игрок, который забил больше всех Мадриду.
Вот это да! Реал у него входит в список кому больше всех отгрузил. Футбол смотрим с детства, а факты переворачивает как себе выгодно.
Если был оффсайд в сторону Барсы, то обязательно пишем не было, и наоборот 😂👍
Игрок, который забил больше всех Мадриду.
Вот это да! Реал у него входит в список кому больше всех отгрузил. Футбол смотрим с детства, а факты переворачивает как себе выгодно.
Если был оффсайд в сторону Барсы, то обязательно пишем не было, и наоборот 😂👍
Поэтому... Мадрид, ОПЛАТИ ПЕРЕХОД ЛИОНЕЛЯ МОЛЮ БХАХАХА
Поэтому... Мадрид, ОПЛАТИ ПЕРЕХОД ЛИОНЕЛЯ МОЛЮ БХАХАХА
Я считаю, Мадрид должен оплатить Барселоне этот трансфер! А то там Барселона надеется вернуться в топ-клубы - нужно пресечь!
Я считаю, Мадрид должен оплатить Барселоне этот трансфер! А то там Барселона надеется вернуться в топ-клубы - нужно пресечь!
Легенда и символ клуба на века!
Лапорта просто обязан приложить все усилия для его возвращения.
Легенда и символ клуба на века!
Лапорта просто обязан приложить все усилия для его возвращения.