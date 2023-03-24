ПСЖ определился с возможной заменой Месси

Нападающий Лионель Месси может покинуть ПСЖ бесплатно этим летом.
Контракт аргентинца с парижанами истекает в конце сезона, однако стороны всё ещё не согласовали новую сделку. В качестве замены Месси ПСЖ рассматривает форварда «Милана» Рафаэля Леау.
Чтобы заполучить португальца, парижскому клуб, скорее всего, придётся заплатить 150 млн евро — сумма отступных, которая прописана в контракте игрока с «Миланом».
Леау разве тот футболист, который будет для них титулы выигрывать?
Леау разве тот футболист, который будет для них титулы выигрывать?