ПСЖ определился с возможной заменой Месси

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вчера, 12:26

Нападающий может покинуть ПСЖ бесплатно этим летом.

Контракт аргентинца с парижанами истекает в конце сезона, однако стороны всё ещё не согласовали новую сделку. В качестве замены Месси ПСЖ рассматривает форварда «Милана» .

Чтобы заполучить португальца, парижскому клуб, скорее всего, придётся заплатить 150 млн евро — сумма отступных, которая прописана в контракте игрока с «Миланом».