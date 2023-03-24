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ПСЖ определился с возможной заменой Месси

вчера, 12:26

Нападающий Лионель Месси может покинуть ПСЖ бесплатно этим летом.

Контракт аргентинца с парижанами истекает в конце сезона, однако стороны всё ещё не согласовали новую сделку. В качестве замены Месси ПСЖ рассматривает форварда «Милана» Рафаэля Леау.

Чтобы заполучить португальца, парижскому клуб, скорее всего, придётся заплатить 150 млн евро — сумма отступных, которая прописана в контракте игрока с «Миланом».

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ Икарус (раскрыть)
сегодня в 09:13
Мы говорим про способности выиграть титулы. Месси может помочь выиграть ЧМ, но не может помочь выиграть чемпионат, ЛЧ?
ermak6848
ermak6848
сегодня в 09:07
Всё решает кошелёк толсто сумов..
Икарус
Икарус ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 23:12
Какая корреляция между ЧМ, и титулами для ПСЖ?
Agamaga........
Agamaga........ ответ Икарус (раскрыть)
вчера в 21:52
Что общего у 1/4 и титулом?
Икарус
Икарус ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 20:44
Судя по тому, что Милан в 1-4 Лч, а ПСЖ нет, то вполне может.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 15:56
Надеюсь, купят. Как же он надоел уже. Три минуты эффектного футбола и три матча затишья после. Ленивый игрок и уже зазвездился. От Балотелли отличается лишь умением улыбаться.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Икарус (раскрыть)
вчера в 15:45
Меська тот футболист, который выигрывает самые высокие титулы, как ЧМ. А Леау кто такой? Способен ли он хотя бы отдать пас голевой?
DEIVID_335
DEIVID_335
вчера в 15:30
О да, заберите Леау за 150 млн.
Икарус
Икарус ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 15:20
А меська чтоли выигрывал титулы для ПСЖ? Чемпионство и кубок могут брать и без него.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 14:07
Геша начал строить планы.. Хе..
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 14:04
Месси не хочет играть за ПСЖ, он хочет уехать в Барселону. Поэтому парижане ищут возможные варианты.
Леау разве тот футболист, который будет для них титулы выигрывать?
ДСА
ДСА
вчера в 13:31
Старость все же приходит, пора играть в турнирах попроще.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:30
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