Английские клубы обвиняются в неуплате налогов на сумму 250 млн фунтов....!

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вчера, 13:32

Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании проводит расследование в отношении ряда клубов Англии по причине возможного уклонения от выплаты налогов на сумму более 250 миллионов фунтов стерлингов в течение 3 лет.

Сообщается, что руководство клубов заключает контракты с агентами о двойном представительстве, в рамках которого он во время переговоров представляет обе стороны одновременно — как футболиста, так и команду. Если игрок получает агентский гонорар, то это позволяет сократить сумму налогового обложения с 60% до 30%. Оплату агентских услуг клуб и футболист делят пополам. В связи с этим Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании проверяет законность такого рода действий, поскольку в апреле 2021 года организация выпустила новое руководство по использованию двойного представительства, согласно которому клубы обязаны хранить доказательства законных оснований сотрудничества.

В 2019 году клубы Англии смогли сэкономить 81 млн фунтов стерлингов, в 2020 году — 91 млн фунтов стерлингов, в 2021 году эта сумма составила 81 млн фунтов стерлингов. Не сообщается, о каких клубах идет речь, но отмечается, что больше всего от двойного представительства могли бы выиграть «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Клубы отказались давать комментарии.

Представитель Управления по налоговым и таможенным сборам Великобритании высказался по теме: