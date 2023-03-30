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Английские клубы обвиняются в неуплате налогов на сумму 250 млн фунтов

вчера, 13:32

Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании проводит расследование в отношении ряда клубов Англии по причине возможного уклонения от выплаты налогов на сумму более 250 миллионов фунтов стерлингов в течение 3 лет.

Сообщается, что руководство клубов заключает контракты с агентами о двойном представительстве, в рамках которого он во время переговоров представляет обе стороны одновременно — как футболиста, так и команду. Если игрок получает агентский гонорар, то это позволяет сократить сумму налогового обложения с 60% до 30%. Оплату агентских услуг клуб и футболист делят пополам. В связи с этим Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании проверяет законность такого рода действий, поскольку в апреле 2021 года организация выпустила новое руководство по использованию двойного представительства, согласно которому клубы обязаны хранить доказательства законных оснований сотрудничества.

В 2019 году клубы Англии смогли сэкономить 81 млн фунтов стерлингов, в 2020 году — 91 млн фунтов стерлингов, в 2021 году эта сумма составила 81 млн фунтов стерлингов. Не сообщается, о каких клубах идет речь, но отмечается, что больше всего от двойного представительства могли бы выиграть «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Клубы отказались давать комментарии.

Представитель Управления по налоговым и таможенным сборам Великобритании высказался по теме:

Двойное представительство нельзя рассматривать как схему уклонения от уплаты налогов, его использование может соответствовать требованиям налогообложения. Тем не менее мы тщательно изучаем договоренности между клубами и сотрудниками и находимся в тесном взаимодействии с футбольной индустрией, чтобы обучать и бороться с налоговыми рисками.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 19:56
Уклонение от уплаты налогов хоть и является серьёзным нарушением закона, но всё равно каждый ищет лазейку уйти от налогов. Если большой бизнес, то обязательно через подставные фирмы, если клуб, то по сговору между агентом, футболистом и клубом.
Серые зарплаты и конверты ещё никто не отменял.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:00
Кто то удивился?

При случае даже папа Месси неуверен в себе при подсчёте налогов...)
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 17:29, ред.
Главное - прокукарекать, а там - хоть не рассветай!
dok66
dok66
вчера в 16:35
Оптимизацию налогообложения никто не отменял . Если есть лазейка , почему бы ее не использовать . Если докажут , что клубы виноваты , придется заплатить , что тут такого .
shur
shur ответ zcs8etbenhjj (раскрыть)
вчера в 15:55
...и детский в том числе!!!
shur
shur
вчера в 15:54
Английские клубы обвиняются в неуплате налогов на сумму 250 млн фунтов....!
"Опубликован список самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Англии"...!
Проблема решаема, однако!
lotsman
lotsman
вчера в 15:19
Неуплата налогов является очень серьёзным преступлением. Расформировать всю АПЛ за такое преступление.))
Boricku
Boricku
вчера в 15:05
Там самые честные люди засели
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:02
Им не будет ничего.
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 14:17
Кругом одно ворье . то ли дело в России - все честно все прозрачно !
zcs8etbenhjj
zcs8etbenhjj
вчера в 14:17
Вот это суммы, сколько теряет футбол
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:14
Похоже всех грандов выдавят в Чампионшип за махинации.
2nua5ez8jzy6
2nua5ez8jzy6
вчера в 13:40
НАгличанские морды только других поучать способны, а у самих рыла в таком пушку, что мама не горюй!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:40
А мне больше всего интересно,сколько прекраснодушных и восторженных поклонников "топ-чемпионатов" Старого мира с СОККЕРА выразят своё несогласие с самим фактом постановки вопроса,скрытого за политкорректной формулировкой" - Там везде сидят жулики.
Гость
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