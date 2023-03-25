В Бразилии у Робиньо отобрали паспорт, чтобы он не сбежал из страны

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25 марта 2023, 21:39

В Бразилии отобрали паспорт у бывшего игрока «Реала», «Манчестер Сити» и «Милана» , которого в Италии приговорили к 9 годам за изнасилование.

Футболист скрывается от правосудия на родине, но недавно Италия установила контакт с бразильской прокуратурой и попросила добиться исполнения наказания для нападающего. Официальные документы, которые позволили бы посадить Робиньо в тюрьму прямо в Бразилии, еще не были получены бразильской стороной, однако в качестве меры предосторожности, чтобы игрок не сбежал из страны, местные власти решили изъять у него паспорт.