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В Бразилии у Робиньо отобрали паспорт, чтобы он не сбежал из страны

25 марта 2023, 21:39

В Бразилии отобрали паспорт у бывшего игрока «Реала», «Манчестер Сити» и «Милана» Робиньо, которого в Италии приговорили к 9 годам за изнасилование.

Футболист скрывается от правосудия на родине, но недавно Италия установила контакт с бразильской прокуратурой и попросила добиться исполнения наказания для нападающего. Официальные документы, которые позволили бы посадить Робиньо в тюрьму прямо в Бразилии, еще не были получены бразильской стороной, однако в качестве меры предосторожности, чтобы игрок не сбежал из страны, местные власти решили изъять у него паспорт.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:09
У каждого уважающего себя Робиньо наверняка не один паспорт...
galem72
galem72
вчера в 11:15
Сбежать из Бразилии в соседнюю Венесуэлу или Колумбию — не проблема.
zooveterinar
zooveterinar ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 08:32
Залог успеха,в этом деле,внезапная скорость!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 06:12
Итальянские следователи - самые быстрые парни в истории следователей....
С момента преступления , с 2013-го года прошло всего 10 лет, а по их просьбе у преступника уже отобрали паспорт....
adekvat
adekvat
вчера в 06:04
За бугор надо валить, благо стран вокруг где можно спрятаться валом.
ДСА
ДСА
вчера в 05:17
Денег у него хватит что бы и без паспорта жить.
112910415
112910415
вчера в 04:50
сгущаются тучи, однако
ОПС
ОПС
вчера в 03:49
А куда ему бежать? В Италии однозначно ждет тюрьма, а дома в Бразилии, все таки свои. Так что полегче будет, если не выдадут.
Gahi
Gahi
вчера в 02:08
Одним словом доигрался, жаль но теперь придётся играть на другом поле.
Союзник противников
Союзник противников ответ светлый-путь (раскрыть)
вчера в 00:38, ред.
А для наших где???А то у меня карты нема...
Варвар7
Варвар7
25 марта в 21:56
Отобрали паспорт и теперь конечно это его остановит и он даже не попытается бежать...
светлый-путь
светлый-путь
25 марта в 21:53
Бразилия , Россия - места убежище для преступников.
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