В иске прокуратуры нет доказательств нарушений «Барселоны»

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вчера, 13:28

Стали известны некоторые подробности расследования «дела Негрейры», к которому причастна «Барселона».

Сообщается, что в иске прокуратуры по делу о коррупции нет доказательств вины «Барселоны». Юрист Фелипе Изквьердо дал комментарий по теме:

В иске нет ни одного доказательства или указания на то, что «Барселона» подкупала арбитров. На данный момент это лишь домыслы. Без доказательств принять решение о каком-либо наказании нельзя.

Другие юристы отмечают, что выдвинутые обвинения «не имеют силы», пока прокуратура не предоставит доказательства. Факт платежей «Барселоны» Негрейре установлен. Помимо этого, известно, что «сине-гранатовые» платили завышенную цену за услуги, о которых сообщали официально. Но настоящая цель этих платежей на данный момент не доказана.