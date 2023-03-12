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В иске прокуратуры нет доказательств нарушений «Барселоны»

вчера, 13:28

Стали известны некоторые подробности расследования «дела Негрейры», к которому причастна «Барселона».

Сообщается, что в иске прокуратуры по делу о коррупции нет доказательств вины «Барселоны». Юрист Фелипе Изквьердо дал комментарий по теме:

В иске нет ни одного доказательства или указания на то, что «Барселона» подкупала арбитров. На данный момент это лишь домыслы. Без доказательств принять решение о каком-либо наказании нельзя.

Другие юристы отмечают, что выдвинутые обвинения «не имеют силы», пока прокуратура не предоставит доказательства. Факт платежей «Барселоны» Негрейре установлен. Помимо этого, известно, что «сине-гранатовые» платили завышенную цену за услуги, о которых сообщали официально. Но настоящая цель этих платежей на данный момент не доказана.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 15:09
Но Бармалея нужно посадить и в пользу Барсы все имущество и бабки нажитые забрать!
112910415
112910415
вчера в 14:53
состязание юристов может быть бесконечным
амурец
амурец
вчера в 14:48
Ну понятно уже и прокуротуру проплатили
Gelious
Gelious
вчера в 14:18
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Дoбрыня (раскрыть)
    вчера в 13:58, ред.
    Это мнение юриста Барселоны, еще бы он что то другое сказал.У прокуратуры свое мнение, и еще в суде это будут выяснять. Ничего еще не доказано
    Дoбрыня
    Дoбрыня
    вчера в 13:55
    Что и требовалось доказать... главное поднять шумиху и привлечь внимание к непонятно чему... Испанский суд самый гуманный суд в мире...:)))
    НЕЭГО И СТ
    НЕЭГО И СТ
    вчера в 13:45
    На нет - и суда нет..
    Гость
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