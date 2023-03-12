Прокуратура подсчитала, сколько «Барселона» заплатила Негрейре

Прокуратура подсчитала, что «Барселона» выплатила бывшему вице-президенту судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре 7,3 млн евро.
Размер этих выплат был указан представителями надзорно-следственного органа в материалах, которые передали в суд.
7,3 млн евро – это общая сумма за период с 2001 по 2018 год. С января 2011-го по январь 2014-го эта сумма составила более 2 млн евро, с января 2014 года по декабрь 2015 года – 1 286 530,19 евро, с 2016 по 2018 год Негрейра получил 1 685 142,83 евро. За период, исследуемый в рамках разбирательства, выплаты равны 2 971 673,01 евро.
Ранее стало известно, что УЕФА может исключить «Барселону» из следующего розыгрыша Лиги чемпионов.
На самом деле пофиг на аргентинца. Он хотя бы не сам покупал все это. А вот Барселону в низший дивизион. И никак иначе. Можно еще расформировать. И обязательное лишение всех титулов. Иначе выходит, что можно спокойно покупать судей, а потом чуть потерпеть. Но скорее всего испугаются власти настолько огромного скандала. Сами на себя не захотят выйти
На самом деле пофиг на аргентинца. Он хотя бы не сам покупал все это. А вот Барселону в низший дивизион. И никак иначе. Можно еще расформировать. И обязательное лишение всех титулов. Иначе выходит, что можно спокойно покупать судей, а потом чуть потерпеть. Но скорее всего испугаются власти настолько огромного скандала. Сами на себя не захотят выйти