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Прокуратура подсчитала, сколько «Барселона» заплатила Негрейре

вчера, 08:23

Прокуратура подсчитала, что «Барселона» выплатила бывшему вице-президенту судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре 7,3 млн евро.

Размер этих выплат был указан представителями надзорно-следственного органа в материалах, которые передали в суд.

7,3 млн евро – это общая сумма за период с 2001 по 2018 год. С января 2011-го по январь 2014-го эта сумма составила более 2 млн евро, с января 2014 года по декабрь 2015 года – 1 286 530,19 евро, с 2016 по 2018 год Негрейра получил 1 685 142,83 евро. За период, исследуемый в рамках разбирательства, выплаты равны 2 971 673,01 евро.

Ранее стало известно, что УЕФА может исключить «Барселону» из следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:27
"Топи их всех!" Адмирал кригсмарине Тирпиц.
Gelious
Gelious ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 14:17
Так те же, кто изначально написал эту новость, и сказали, что доказательств нету про барсу, но при этом барса не смогла подтвердить свою версию, которая и выглядит глупо, и не может не иметь доказательств. Уж какие-то факты получения заявленного они смогли бы предоставить же.
Baggio R.
Baggio R. ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 12:04
Ага, так все и было) Жёлтая мадридская пресса не дремлет
Gelious
Gelious ответ Little Caprice (раскрыть)
вчера в 10:48
На самом деле это уже и следует. Все и так понимали, почему судьи так себя вели, а игроки барсы пользовались. Но доказательств не было. Если сейчас будут доказательства, то ВСЕ трофеи ничего не стоят. В итоге-то выйдет, что и официально аргентинец пользовался благосклонным судейством. Вы может помните, как бывшие игроки Мадрида публично офигевали, что им даже косо посмотреть в сторону Месси на поле нельзя. Сам ЧМ ничего не стоит. Это самый низший уровень в футболе. Там победители играют хуже аутсайдеров АПЛ. Это даже не футбол. И победителей ЧМ каждый год миллиард. (некоторые, правда, для этого делают чуть больше, чем два вымученных корявых гола, где один проспал вратарь, а второй - кривое добивание в пустые, где умудрился еще и в защитника попасть).
На самом деле пофиг на аргентинца. Он хотя бы не сам покупал все это. А вот Барселону в низший дивизион. И никак иначе. Можно еще расформировать. И обязательное лишение всех титулов. Иначе выходит, что можно спокойно покупать судей, а потом чуть потерпеть. Но скорее всего испугаются власти настолько огромного скандала. Сами на себя не захотят выйти
Gelious
Gelious ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 10:42
- Так это то, что только нашли
- Это большие деньги. Вы шутите? Вы в курсе, какая в принципе мизерная прибыль у любого даже топ-клуба? Не доход, а прибыль. А уж в те далекие времена...
- Как я понял, там какие-то документы пытались подделать
- (Самое главное) Барселона заявила, что она просто покупала видеоматериалы и статистику. Но когда прокуратура попросила предъявить хоть какие-то доказательства получения материалов, Барселона сказала, что НЕ МОЖЕТ ИХ ПРЕДЪЯВИТЬ АХАХАХХАХАХА
112910415
112910415
вчера в 09:32
история будет тянуться долго и закономерно закончится ... ничем !
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 09:31
Сейчас сверят с бухгалтерией Барсы и Негрейре... если всё сходится, то по домам.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 09:17
Во-первых, выплаты были документально оформлены. Во-вторых, суммы небольшие. Подкупы так не делаются. Да и никто не будет рисковать репутацией за копейки.
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:15
УЕФА точно не отстранит Барселону. Если реально будет угроза отстранения, то возможно мы узнаем еще какой нибудь скандал, где виновник УЕФА.
adekvat
adekvat
вчера в 08:47
Дикий, дикий запад, про нал в конвертах ничего не слышали?
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 08:46
Когда-нибудь и за Лаоса возьмутся за этот ЧМ. Потом, спустя годы, выйдет книга: "Месси. Как "ковалось" величие аргентинца". Это одна из самых главных афёр 21 века.
ABir
ABir
вчера в 08:45, ред.
Если разложить указанную сумму почти на 20 лет, то по меркам бюджетов европейских топ клубов и зарплат их игроков - эти выплаты сущие копейки. Не там прокуроры копают.
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:43
Дебит, кредит, сальдо, ,брутто - короче эта тяжба затянется надолго.
Гость
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