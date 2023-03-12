Прокуратура подсчитала, сколько «Барселона» заплатила Негрейре

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вчера, 08:23

Прокуратура подсчитала, что «Барселона» выплатила бывшему вице-президенту судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре 7,3 млн евро.

Размер этих выплат был указан представителями надзорно-следственного органа в материалах, которые передали в суд.

7,3 млн евро – это общая сумма за период с 2001 по 2018 год. С января 2011-го по январь 2014-го эта сумма составила более 2 млн евро, с января 2014 года по декабрь 2015 года – 1 286 530,19 евро, с 2016 по 2018 год Негрейра получил 1 685 142,83 евро. За период, исследуемый в рамках разбирательства, выплаты равны 2 971 673,01 евро.