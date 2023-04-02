Гвардиола поругался с журналистом после матча «Ман Сити» — «Ливерпуль»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поругался с журналистом на пресс-конференции после игры с «Ливерпулем».
Один из репортеров заявил, что испанец проявил неуважение к игроку «Ливерпуля» Костасу Цимикасу, отпраздновав прямо перед ним один из голов своей команды.
Гвардиола отметил, что лишь в шутливой форме поинтересовался у грека, красивый ли гол забила его команда. Также тренер посоветовал журналисту обратиться к самому Цимикасу и узнать у него, считает ли он этот эпизод провокацией.
Когда журналист сказал, что это было «небольшое проявление неуважения», Гвардиола с нескрываемым неудовольствием ответил: «Да? Ну, ладно. Мне так жаль».