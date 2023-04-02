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Гвардиола поругался с журналистом после матча «Ман Сити» — «Ливерпуль»

вчера, 10:40
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поругался с журналистом на пресс-конференции после игры с «Ливерпулем».

Один из репортеров заявил, что испанец проявил неуважение к игроку «Ливерпуля» Костасу Цимикасу, отпраздновав прямо перед ним один из голов своей команды.

Гвардиола отметил, что лишь в шутливой форме поинтересовался у грека, красивый ли гол забила его команда. Также тренер посоветовал журналисту обратиться к самому Цимикасу и узнать у него, считает ли он этот эпизод провокацией.

Когда журналист сказал, что это было «небольшое проявление неуважения», Гвардиола с нескрываемым неудовольствием ответил: «Да? Ну, ладно. Мне так жаль».

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:50
Где это самое-"поругался"??? Как говорится :Куды смеяться? Или возмущаться...
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:06
Это называется привлечь внимание читателей.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 11:46
Так он шёл ему навстречу в его зону... Ему надо было сказать : Проходи, я потом порадуюсь?... Хе-хе-хе..
Prichal
Prichal
вчера в 11:42
Все бы так ругались, кругом бы был мир.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:30
Судя по прочитанному, Пеп ни с кем не ругался, а просто выставил журналиста дураком. По делу.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 11:27
А где здесь ругань то была?
Тогда можно было добавить, что они перестрелку устроили и чуть ли не поубивали друг друга.

А что перестрелка была же, только словесная.
Capral
Capral ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 11:26, ред.
Надо было перед Клоппом отпраздновать гол. А по поводу прессинга, я всегда говорил и говорю, прессинг- это прежде всего разрушение, но не созидание, а значит, тренер, для которого прессинг норма жизни- ничего другого не понимает и не умеет. Ливер еще держится, во многом благодаря неувядаемому гению Салаха, от которого, Юра, так хочет избавиться. Всё верно- гений и злодейство, две вещи несовместны...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:19
Но, это же не: Да? Ну, ладно И чё!?
Многие поняли наверно о ком я).
drug01
drug01
вчера в 10:59
Это обычный эпизод игры где одни радуются другие негодуют!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:58
Сейчас все друг друга тролят,не вижу тут неуважения!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:57
Бред какой то…не сказал бы, что поругался. Сам Гвардиола обычно тактичный вежливый человек.
Elliada
Elliada
вчера в 10:57
Это называется поругался?
adekvat
adekvat
вчера в 10:57
Опять из мухи слона раздувают.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 10:55
Новость исказили, надо смотреть видео - там журналист на прессконференции заманал Пепа этим вопросом, Пеп доступным языком отвечает, мол, я просто праздновал гол, кто ж виноват, что он рядом оказался, если его это задело, пардон, а вообще вам лучше у него об этом и спросить...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:48
А Пускай не провоцируют вопросами...
Брулин
Брулин
вчера в 10:47
«Сити» не заметил прессинг Клоппа и отсутствие Холанда. Юрген (и мы) в шоке: какой «Ливерпуль» пассивный!
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